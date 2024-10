1:2 bei Union Berlin:Der Bundesligaalltag holt Dortmund wieder ein

Von Javier Cáceres, Berlin

Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union, pflegt gewisse Traditionen. Am Wochenende etwa freut er sich daran, dass die ARD-Tagesschau die Bundesliga-Tabelle als einziges TV-Medium, wie er sagt, zweigeteilt anbietet. Kaum etwas, so sagte es Zingler vor ein paar Tagen, behage ihm mehr, als wenn Union in der ersten Hälfte der Tabelle auftaucht. Denn das bedeute, dass Union unter den ersten neun Mannschaften des Rankings stehe. Zingler, so viel steht fest, wird das Wochenende in einem Zustand des inneren Friedens beschließen. Denn der 1. FC Union besiegte am Samstag den zuletzt in der Champions League so furios auftrumpfenden Ballspielverein Borussia aus Dortmund (7:1 gegen Celtic Glasgow) mit 2:1. Und zog in der Tabelle damit sogar am BVB vorbei.