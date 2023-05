So nah an der Schale, so eng mit den Fans: Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, beim Handy-Schnappschuss im Westfalenstadion.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Dass Edin Terzic sich ins Bild drängt oder besonders scharf darauf wäre, im Fernsehen oder in der Zeitung aufzutauchen, kann man ihm wirklich nicht nachsagen. Diese Woche zum Beispiel - wenn es schlecht läuft die letzte für Borussia Dortmund, in der er sich noch mal als Trainer eines Meisterschaftskandidaten präsentieren kann -, diese Woche hat Terzic einfach "echt keine Zeit für Medienarbeit". Wäre man nicht gerade Journalist und deshalb "Medien", es ginge einem das Herz auf vor lauter Einverständnis mit einem, der das ganze Öffentlichkeitsgedöns nur so dosiert mitmacht wie nötig. Und sich stattdessen offenbar abarbeitet an den Seelchen und Wehwehchen seines Kaders. Ist dieser Trainer etwa eine Art Antiheld?