Von Felix Haselsteiner

Einmal mehr saß Edin Terzic auf der ihm bekannten Position bei einer Pressekonferenz in Stuttgart und musste sich erklären. Bis auf den pokalgrünen Aufbau hinter ihm und das Schild vor seinem Mikrofon mit dem kleinen, aber brutalen Slogan "#gewinnerbleibt" war die Ausgangssituation genau dieselbe wie schon zweimal in diesem Jahr, im April und im November: Neben ihm saß ein zufriedener VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, vor ihm eine kritische Gruppe an Journalisten - und Terzic wählte einmal mehr denselben Ton in seiner Ansprache. Ruhig und sachlich gratulierte er Hoeneß und sagte dann das, was er in diesem Jahr in Stuttgart immer vor der Abreise sagen musste: "Ein sehr enttäuschender Tag für uns."