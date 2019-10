Vor dem Spiel hatte der Sportdirektor Michael Zorc von seinen Fußballern eingefordert, dass sie "mit jeder Faser ihres Körpers gewinnen wollen" und dass man ihnen deutlich anmerkt, "dass es um ein Derby geht". Diese beiden Formulierungen waren der Maßstab für die kriselnden Fußballer von Borussia Dortmund, und ihr Trainer Lucien Favre hat am Samstag im Revierderby wirklich eine "extrem aggressive Mannschaft mit vielen intensiven Läufen" erkannt - allerdings waren es die gegnerischen Fußballer von Schalke 04, die der Dortmunder Trainer nachher so lobte.

Schalke spielte leidenschaftlich, Dortmund spielte ökonomisch, angesichts dieser Aufteilung ging der torlose Ausgang des gleichwohl energetischen Spiels so gerade eben noch in Ordnung. Doch angesichts von 2:0 Aluminiumtreffern, 12:8 Torschüssen und 8:2 Ecken hätte Schalke zwingend gewinnen müssen. "Vom Ergebnis bin ich ein bisschen enttäuscht", sagte der Trainer David Wagner. Von der Leistung seiner Mannschaft war er begeistert.

Dortmund hingegen enttäuschte einmal mehr, drei Tage nach der drögen 0:2-Niederlage bei Inter Mailand. Sie spielten eigentlich wieder genauso, verteidigten eher routiniert als leidenschaftlich, ließen den Gegner kommen und ergriffen erst spät ein bisschen die Initiative, als Schalke seinem kraftraubenden Spiel Tribut zollen musste. Diesmal hatten die Dortmunder das Glück, dass der Gegner seine Chancen nicht nutzte. Hätte Schalke es vorne besser gemacht, dann wäre der BVB wieder als Verlierer vom Platz gegangen. Dortmund hat in den vergangenen drei Pflichtspielen nur ein einziges Tor geschossen und in den vergangenen fünf Liga-Spielen vier Mal Remis gespielt. Schalkes Bilanz aus den jüngsten drei Spielen: ein Tor und zwei Punkte. Auch mau.

Die erste Halbzeit war dann vor allem ein prächtiges Panoptikum der Derby-Folklore. Die Dortmunder Fans räucherten die südöstliche Ecke der Arena mit gelbem Qualm aus und verbrannten Schalke-Textilien. Die Schalker Fans präsentierten minutenlang ein riesiges gestohlenes BVB-Banner. Mit so was beabsichtigt man die gegnerischen Fans zu demütigen. Unten auf dem Platz gab es ein aufgeregtes Scharmützel zwischen Schalkes Guido Burgstaller und Dortmunds Axel Witsel.

Die Schalker spielten viel energischer, ihre Fans gerieten bei jeder Balleroberung in Ekstase. Nach 13 Minuten lagen die Gastgeber bei Eckbällen schon mit 3:0 vorne. Der BVB-Trainer Favre wirkte unzufrieden. Er gestikulierte voller Inbrunst. Favre dirigierte Wagner (Richard, nicht David), doch sein Orchester spielte Händel. Es spielte zu brav und verspielte sich außerdem dauernd.

Nicht nur, weil ein Kopfball des aufgerückten Innenverteidigers Salif Sané in der 28. Minute an die Latte des Dortmunders Tors knallte, wäre eine Schalker Führung nicht verwunderlich gewesen. In der 34. Minute drosch Suat Serdar den Ball auch noch an den Innenpfosten. Dortmund ließ Schalkes Angriffswut schlichtweg über sich ergehen. Rabbi Matondos Solo aufs BVB-Tor kurz vor der Pause war doppelt zum Scheitern verurteilt, weil er nur den Torwart Marwin Hitz anschoss und weil nachträglich Abseits angezeigt wurde. Die Schalke hatten in der Kabine allen Grund zum Groll.

Vier Minuten nach der Pause lief Matondo schon wieder allein auf Hitz zu und scheiterte wieder an ihm und bekam wieder Abseits angezeigt. Schalke war klar überlegen, Schalke bekam Chancen und die besten Chancen hatte Matondo. In der 69. Minute tauchte er wieder frei halblinks vor dem Dortmunder Tor auf, diesmal wollte er nicht Hitz anschießen, drosch den Ball dann aber weit über das Tor. "Ganz ehrlich, der Junge ist 19 Jahre alt", sagte der Trainer Wagner hinterher entschuldigend. Er war ihm nicht böse, im Gegenteil, er lobte Matondo für einen intensiven Auftritt.

Favre wechselte nach 57 Minuten Thorgan Hazard für Mario Götze ein. Götze verließ sofort das Stadion, weil er sich nach Angaben des BVB an der Hand verletzt hatte und ins Krankenhaus zum Röntgen fuhr. Zorc gab später Entwarnung, es sei wohl nichts gebrochen. Hazard sprang wenige Sekunden nach seiner Einwechslung der Ball nach einer Flanke an den Arm - eine Szene, die auch zu einem Schalker-Elfmeter hätte führen können. "Natürlich habe ich eine blau-weiße Brille auf, aber ich glaube, den kann man geben", sagte Wagner. Aber Schiedsrichter Brych verzichtete sogar auf Ansicht der Videobilder.

Detailansicht öffnen Götze verletzt sich offenbar an der Hand. (Foto: dpa)

Ab der 70. Minute bauten die Schalker ab. Sie waren viel gelaufen, sie ließen nun größere Räume, und diese Räume nutzten die Dortmunder, um in der Schlussphase so häufig und so gefährlich wie zuvor gar nicht auf das Schalker Tor zuzulaufen. Zwei Schüsse von Jadon Sancho, einen vorbei, einen zum Parieren für den Torwart Alexander Nübel, waren die besten Chancen für Dortmund. "Nullzunull am Ende, das ist so", lautete die Bilanz des Trainers Favre, ein Satz so leer wie das Ergebnis.

Im Kabinengang wurde derweil der Abteilungsleiter Sebastian Kehl gefragt, wie er das Spiel einordne, und da brauchte er erst einmal fünf Sekunden, um zu überlegen, was er am sinnvollsten antwortet. "Es waren Komponenten drin, die wir gefordert hatten", sagte er schließlich sehr wohlwollend, "wir haben dagegengehalten." Dass die Dortmunder aber mit jeder Faser ihres Körpers hatten gewinnen wollen, das hat niemand so richtig erkennen können. Auch Michael Zorc nicht. Sein Fazit: "Es wirkt alles etwas zäh."