Borussia Dortmund entlässt nach Informationen des Sportinformationsdienstes seinen Trainer Nuri Sahin. Das berichtet am Mittwoch auch der Kicker, die Sport-Bild und der Sender Sky. Demnach habe Sportdirektor Sebastian Kehl die Entscheidung auch schon der Mannschaft mitgeteilt. Damit endet die Amtszeit des 36-Jährigen beim schwer kriselnden Fußball -Bundesligisten nach vier Niederlagen in Serie und insgesamt nur sieben Monaten.

Der BVB hatte am Dienstag in der Champions League durch zwei Gegentore innerhalb von 88 Sekunden nach Führung mit 1:2 beim FC Bologna verloren. Daraufhin kündigten Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Kehl eine Sitzung mit Vereinsboss Hans-Joachim Watzke und Sahin an. Darin werde „entschieden, wie wir weitermachen“.

Trotz des Einzugs ins Champions-League-Finale von Wembley hatte der BVB sich im Sommer von Trainer Edin Terzic getrennt. Der Verein setzte noch einmal auf relative Unerfahrenheit und interne Kenntnis: Sahin übernahm im Umbruch nach dem Abschied von Säulen wie Mats Hummels und Marco Reus. Er bekam aber nie Stabilität in die labile Mannschaft. In der Liga ist der BVB Zehnter, selbst das Minimalziel vierter Platz ist acht Punkte entfernt.

Mögliche Nachfolger sind seit Tagen in der Diskussion. Erik ten Hag (zuletzt Manchester United) oder Roger Schmidt (zuletzt Benfica Lissabon) wurden dabei am höchsten gehandelt. Unklar ist, ob der BVB gleich eine Lösung präsentieren wird oder mit einem Interimstrainer ins Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am Samstag geht.