Es war der Abend des Felix Nmecha. Zwei Tore geschossen, auffällig viel am Ball gewesen, defensiv so manches solide weggearbeitet, und dann noch die Beigabe, zum offiziellen „Man Of The Match“ gewählt zu werden, zum Mann des Spiels. Beim 4:2-Sieg von Borussia Dortmund in Kopenhagen hatte der Nationalspieler Nmecha sein Soll an diesem Champions-League-Abend übererfüllt. Ob ihm das allmählich die Sympathien vieler skeptischer Dortmunder Fans einbringt, muss sich allerdings noch erweisen.
Zwei Tore beim 4:2 in Kopenhagen belegen die Form von Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler ist für den BVB sportlich enorm wichtig, doch seine evangelikale Gesinnung beschäftigt Teile der Fans weiterhin.
