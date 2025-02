Borussia Dortmunds schriftliche Mitteilung über die Freistellung seines Kaderplaners Sven Mislintat hat gute Chancen, als kürzeste Mitteilung jemals in die Historie des Klubs einzugehen. Keine Begründung, kein Wort des Dankes. Diese Trennung lautet in 27 Wörtern: „ Fußball -Bundesligist Borussia Dortmund hat seinen Technischen Direktor Sven Mislintat (52) mit sofortiger Wirkung freigestellt. Lars Ricken, Geschäftsführer Sport des BVB, teilte Mislintat diesen Entschluss am Donnerstag persönlich mit.“ Fast fühlt man sich an längst vergangene Zeiten erinnert, als bei Telegrammen jedes Wort einzeln berechnet wurde.

Die kalte Prägnanz dieser Trennung nach nur zehnmonatiger Zusammenarbeit ist vermutlich kein Zufall. Es soll massiv geknirscht haben hinter den Kulissen des BVB. Zwischen dem Sportdirektor Sebastian Kehl und dem als „Technischer Direktor“ firmierenden Mislintat soll es an Kooperationsbereitschaft gemangelt haben, in Medien war von Kompetenzgerangel die Rede.

Vor „gewissen Egos“ auf der Führungsetage des börsennotierten Fußballklubs hatte bereits im vergangenen Mai der vorsitzende Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gewarnt, kurz nachdem man Mislintat geholt und etwas überraschend den Nachwuchsboss Lars Ricken anstatt des Sportdirektors Sebastian Kehl zum Sportgeschäftsführer befördert hatte. „Kann sein, dass es nicht funktioniert“, hatte Watzke damals bewusst verallgemeinernd über die kollektive Kooperationsbereitschaft geunkt – und jetzt zeigt sich: Es funktionierte tatsächlich nicht. Als Belege dafür fungieren die Freistellung Mislintats, die Freistellung vom Trainer Nuri Sahin vor zweieinhalb Wochen und Dortmunds enttäuschender elfter Platz in der Bundesliga-Tabelle.

Noch am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Trainers Niko Kovac hatte Sportchef Ricken auf eine Frage zu möglicherweise bevorstehenden Veränderungen auf der Führungsebene des BVB geantwortet: „Wir haben in den letzten Wochen, in denen viele Entscheidungen getroffen wurden, eng zusammengearbeitet und uns gegenseitig unterstützt und Rückendeckung gegeben.“ Einen Dank angesichts der drei kurzfristigen Spielerverpflichtungen Carney Chukwuemeka (Mittelfeld, FC Chelsea), Daniel Svensson (Linksverteidiger, Nordsjälland) und Diant Ramaj (Torhüter, Amsterdam) richtete Ricken allerdings weder an Kehl noch an Mislintat, sondern an „unsere Anwälte“ für ihren „Top-Job“.

Mislintat war 20 Jahre für den BVB tätig, bevor er über Arsenal, Stuttgart und Amsterdam wieder in Dortmund landete

Auf der Sportmesse SpoBis in Hamburg sagte BVB-Chef Watzke am Mittwoch über Ricken, Kehl und Mislintat: „Es geht einzig und allein darum, ob die drei miteinander harmonieren, und das ist noch optimierungsbedürftig.“ Sich selbst nahm Watzke bezüglich einer Personalentscheidung allerdings heraus: „Lars muss dafür sorgen, dass alle in die gleiche Richtung marschieren, und wenn man das Gefühl, hat, dass sie das nicht tun, dann muss man etwas an dem Konzept ändern.“ Allzu lange hat sich Ricken nicht bitten lassen. Am Donnerstag schuf er Fakten.

Für Mislintat war die Freistellung am Donnerstag womöglich ein Déjà-vu, denn im November 2017 hatten sich der BVB und sein damaliger „Direktor Profifußball“ schon einmal getrennt. Zuvor war Mislintat 20 Jahre im Klub tätig gewesen. Dann erhielt er die Freigabe, als Scoutingchef zum FC Arsenal nach London zu wechseln. Dort blieb er 14 Monate, war danach dreieinhalb Jahre Sportdirektor beim VfB Stuttgart sowie vier Monate Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Im Mai 2024 kehrte er zur Borussia zurück. Da hieß der Trainer noch Edin Terzic, mit dem verstand sich Mislintat dem Vernehmen nach sehr gut. Sechs Wochen später trat Terzic jedoch zurück und wurde durch Sahin ersetzt.

Kehls Vertragsverlängerung war ein klares Zeichen

In der BVB-Führung stieß Mislintats Ego auf die Egos von Ricken, Kehl und dem Berater Matthias Sammer, und welches Ego da nun am größten war, das ist nicht abschließend geklärt. Als aber der BVB jüngst im Januar Kehls Vertrag bis 2027 verlängerte und Kehl anschließend zufrieden äußerte, es seien „klare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten“ festgelegt worden, da deutete sich schon an, dass es für Mislintat eng werden könnte.

Kurz nach dem Ende der winterlichen Transferperiode und der Installation des neuen Trainers Kovac hoffen sie beim BVB jetzt auf mehr Ruhe und Souveränität für jene Phase, in der es am Samstag in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart und drei Tage später in der Champions League bei Sporting Lissabon um sportliche Weichenstellungen geht.