Der BVB verliert in Mainz wieder ein Auswärtsspiel und ist mit dem 1:3 noch gut bedient. Grundsätzliches wollen die Verantwortlichen aber diesmal nicht infrage stellen – denn die spielentscheidende Szene ist eine rote Karte für Emre Can nach 27 Minuten.

Von Frank Hellmann, Mainz

Es hat ein bisschen gedauert, ehe sich die Fußballer von Borussia Dortmund in Richtung Gästeblock über den Rasen schleppten – aber es sollte sich immerhin lohnen. Nachdem sie am Samstag in Mainz die nächste Auswärtsniederlage dieser für den BVB bisher so tristen Saison hatten hinnehmen müssen, wurden sie von ihren Fans nicht etwa ausgepfiffen, sondern aufgemuntert. Es hatte schließlich jeder gespürt, dass es diese frühe rote Karte für Kapitän Emre Can nahezu unmöglich gemacht hatte, zum ersten Mal in dieser Saison ein Auswärtsspiel zu gewinnen.