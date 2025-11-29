Schlussphase in der Bayarena, und plötzlich war es doch noch das Spitzenspiel, das gern noch eine Weile dauern dürfte. Zumindest nach dem Geschmack der neutralen Zuschauer, die spannend unterhalten wurden, und aus Sicht der Anhänger von Bayer Leverkusen, die noch auf späte Erlösung hofften. Die Sympathisanten von Borussia Dortmund zählten dagegen die Sekunden und jubelten erleichtert, als Nathan Tella die vielleicht letzte Flanke des Abends ins Aus statt in den Strafraum des BVB beförderte. Der Zeitdruck hatte den Leverkusener Flügelstürmer in Hast versetzt, und eine weitere Gelegenheit gab es nicht mehr. Schiedsrichter Tobias Welz pfiff ab, der BVB gewann 2:1 und nahm drei Punkte beim Konkurrenten um die Champions-League-Plätze mit.