Wenn die Tabelle nicht lügt, wie Fußball-Realisten so gerne zitieren, dann wird es für Borussia Dortmund allmählich schwieriger, in der Bundesliga erneut einen der vier Champions-League-Ränge zu ergattern. Beim 2:3 gegen RB Leipzig riss der direkte Kontakt zum Konkurrenten vorerst ab. Dass sich am Nachmittag der FC Bayern mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt eine Ergebnis-Packung abholte, scheint den ehemaligen Meisterschaftsaspiranten BVB schon nicht mehr wirklich etwas anzugehen. Platz vier ist inzwischen der neue Platz eins für Dortmund.

Noch schlimmer war für die Dortmunder unter den 81 365 Zuschauern im Stadion, dass die eigene Mannschaft besser zu spielen schien, als sie nach 15 Minuten in die Unterzahl geriet. Mats Hummels hatte da den nach einem haarsträubenden Ballverlust von Thomas Meunier davon sprintenden Xavi Simons nur noch mit einer Notbremse stoppen können. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte zuerst auf Elfmeter für Leipzig entschieden und Hummels mit Gelb bestraft. Er wurde aber, nach schier endloser Wartezeit vom Video-Assistenten eines Besseren belehrt. Jablonski revidierte seine Entscheidung, das Foul nämlich sollte laut VAR ganz knapp außerhalb des Strafraums gelegen haben. So änderte Jablonski sein Urteil. Es gab Strafstoß statt Freistoß, und die Farbe der Karte für Hummels wechselte von Gelb auf Rot.

Ob die Entscheidung richtig war, blieb umstritten. Hummels entschuldigte sich schon mit Spielende auf seinen Social-Media-Kanälen: "Diese Niederlage geht auf meine Kappe. Ich darf die Jungs nie achtzig Minuten lang allein lassen." Hummels hätte sich gegen ein riskantes Grätschen entscheiden und Xavi allein auf Torwart Gregor Kobel zulaufen lassen können. Auch wenn das eventuell den Führungstreffer für Leipzig nach sich gezogen hätte.

BVB-Mannschafts-Kollege Julian Brandt wollte Hummels nicht kritisieren, im Gegenteil: "Verteidiger haben diesen Ehrgeiz, so eine Situation noch zu bereinigen. Oft klappt das. Dann profitieren wir davon. Hier dann mal nicht." Der Platzverweis des Nationalspielers änderte das Spiel, in dem Dortmund bis dahin leicht überlegen wirkte.

Leipzig konnte zwar eine Weile nicht viel mit der Elf-gegen-zehn-Überlegenheit anfangen. Aber schließlich köpfte Ramy Bensebaini eine Hereingabe von David Raum zum 0:1 ins eigene Tor. Danach allerdings schien sich der BVB aufzurappeln. Dortmund Trainer Edin Terzic hatte Niklas Süle für den vom Platz gestellten Hummels ins Spiel gebracht, und ausgerechnet dem Innenverteidiger gelang Sekunden vor Schluss der ersten Halbzeit der Ausgleich.

Dortmund übernimmt in Unterzahl das Kommando

Nach dem Wechsel schien Christian Baumgartner mit dem erneuten Führungstor zum 2:1 die Wende in die erwartbare Richtung zu schaffen. Aber tatsächlich wurde ab diesem Punkt stattdessen die Borussia stärker. Die Unterzahl und der Rückstand ließen die taktischen Überlegungen dahinschmelzen. Leipzig wusste mit der nun aktiver, aggressiver und eher auf eigenen Angriff umgeschalteten Spielweise der Dortmunder wenig anzufangen. Terzic hatte inzwischen offensiv gewechselt. Mit Karim Adeyemi, Donyell Malen und Giovanni Reyna, ohne nominelle Außenverteidiger und mit aufrückendem Mittelfeld übernahm Dortmund auch in Unterzahl plötzlich das Kommando.

In der Nachspielzeit gelang allerdings Yussuf Poulsen der dritte Leipziger Treffer. Postwendend köpfte Niclas Füllkrug für Dortmund das 2:3. Und für die restliche Nachspielzeit witterte der BVB mit seinem lautstarken Anhang zwar noch einmal die Chance zum Ausgleich. Aber dieser späte Wunsch ging nicht mehr in Erfüllung.

Edin Terzic wähnte seine Mannschaft nachher als über weite Strecken die bessere. Bis zum Platzverweis, und dann auch in der zweiten Hälfte. Er hatte sich in der letzten Woche, nach dem ermauerten 1:1 in Leverkusen und nach dem katastrophalen 0:2 beim Ausscheiden aus dem DFB-Pokal in Stuttgart viele Vorwürfe über seine vermeintlich allzu defensive, ängstliche Auf- und Einstellung anhören müssen. Ausräumen konnte das Spiel diese Vorwürfe nicht. Erst ohne ernsthafte taktische Vorgaben, beim Alles oder nichts der letzten 15 Minuten, konnte seine Mannschaft gefallen, mit dem, was der BVB-Kader an sich hergibt. Also f bedingungslosen Angriffsfußball, zur Not ohne Rücksicht auf Verluste. Einen Hauch davon konnte der BVB zuletzt zeigen. Julian Brandt, befragt nach den taktischen Hintergründen, wollte nur schmunzelnd sagen: "Ich persönlich bin immer lieber aktiv als passiv." Leicht gesagt für einen Spielmacher, der für die Offensive zuständig ist.

Dortmund muss jetzt das nächste knifflige Spiel vorbereiten. Im letzten Champions League-Gruppenspiel geht es gegen Paris Saint-Germain um den Gruppensieg. Eher offensiv oder wieder abwartend? Man kann es bei der Wundertüte Dortmund nie vorhersagen.