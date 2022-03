Borussia Dortmund:Wie ein Verfolger, der Benzin sparen will

Von Philipp Selldorf

Der Kölner Verteidiger Timo Hübers streckte sich bei seiner Grätsche wie Mister Fantastic, der Gummi-Mann, aber es half nichts: Giovanni Reyna und der Ball waren schon weg, und Kölns Torwart Marvin Schwäbe stand auf einmal ganz allein vor einer Horde schwarz-gelber Eindringlinge, an deren Spitze der wilde Wikinger Erling Haaland herangaloppierte.

Gleich, das war für Schwäbe und jeden anderen der 50 000 Zeugen im Stadion abzusehen, würde Haaland von Reyna den Ball bekommen und in der 74. Minute das 2:1 für Borussia Dortmund schießen. Reyna spielte den Pass in die Mitte, den er spielen musste, aber der Ball kam nicht an. Denn aus der Tiefe des Weltraums war plötzlich mit einem olympischen Sprint der Kölner Angreifer Jan Thielmann nach hinten geeilt. Er fing das Zuspiel ab und beförderte es ins Aus. Das Stadion kochte, Thielmann jubelte über seine Tat wie ein brünftiger Gorilla, und bald darauf wurde in Kölner WhatsApp-Gruppen ein Bild des jungen Retters herumgeschickt, versehen mit einem einsilbigen Kommentar: Held!

Die Frage ist, was an diesem Abend in Dortmunder WhatsApp-Gruppen gesendet und getextet wurde. Die Fans des BVB hatten nach dem 1:1 (1:1) ihrer Elf beim 1. FC Köln keinen Grund, Bilder eines Spielers zu verschicken, der als Held hervorragte, obwohl Trainer Marco Rose feststellte, seine Spieler hätten "alles rausgefeuert" und beim Thema Einstellung und Haltung ein Lob verdient.

Rose war ein fairer Verlierer. Er klagte nicht darüber, dass seinem Team ein eklatanter Vorteil genommen wurde, als Haaland in einer anderen Szene freie Bahn aufs Tor hatte, der Schiedsrichter aber eine Sekunde zu früh das Foul eines Kölners abgepfiffen hatte. Er trauerte auch nicht den guten Chancen hinterher und legte sich keine Legende zurecht, um das 1:1 zu rechtfertigen. Stattdessen bestätigte er das Urteil seines Kollegen Steffen Baumgart, den er übrigens "Baumi" nennt (während Baumgart "Rosi" sagt): Das 1:1 sei "ein gerechtes Ergebnis".

An dieser Erklärung fiel zweierlei auf: Die ehrenwert ehrliche Einschätzung. Und der Mangel an Ärger darüber, dass der BVB bei heftig ersatzgeschwächten Kölnern nicht mehr als ein Unentschieden erreicht hatte. Diesen Ärger Roses hätte das Publikum nicht nur verstanden - es hätte ihn auch erwartet.

Ein bisschen mehr hätten sich die Dortmunder schon ärgern dürfen ...

Klar, in Wahrheit hat der BVB am Sonntag gar nicht verloren, sondern beim Tabellensiebten einen Punkt geholt. Aber im Verhältnis zu Tabellenführer FC Bayern sind erneut zwei Punkte abhandengekommen, der Münchner Vorsprung hat nun wieder komfortable Ausmaße.

Der Auftritt des BVB war gewiss nicht leidenschaftslos, aber er war halt auch nicht von bedingungslosem Siegeswillen geprägt. Dortmund präsentiert sich den Bayern als Verfolger, der bei der Verfolgung das Tempo drosselt, um Benzin zu sparen. Wie ein Jäger, der im Grunde gar nicht schießen will, weil er sowieso nicht trifft. Marco Rose antwortete auf die Frage, ob er im Hinblick auf den nun doch eher ausfallenden Titelkampf enttäuscht sei, er sei lediglich "enttäuscht über das Ergebnis".

Die Botschaft vom Meister-Duell betrachtet er nicht als Motivationskick, sondern "mittlerweile als Running Gag: Verlieren wir ein Spiel, heißt es wieder: Verkackt! Dann gewinnen wir und die Bayern stolpern, dann kriege ich die Frage gestellt: Seid ihr wieder dicke dabei?" Auf diesen immer wieder von interessierten Kreisen inszenierten Schau-Prozess hat Rose keine Lust mehr. Man versuche jetzt einfach, "das Maximum aus der Saison rausholen" oder, wie der künftige Sportchef Sebastian Kehl deklarierte, als "Tabellenführer der Rückrunde" in die Geschichte einzugehen.

An der aufgezwungenen Erwartung, dem Fußball-Land ein spannendes Titelrennen zu bieten, haben schon Roses Vorgänger gelitten. Es ist gewissermaßen im Preis einer BVB-Cheftrainerstelle inbegriffen, die Sehnsucht eines Landes nach einem echten Widersacher des FC Bayern erfüllen zu müssen, bei allerdings immerfort ungleichen Wettbewerbsverhältnissen.

"Wir hätten gerne gewonnen und es so lange wie möglich spannend gemacht. Aber wir konnten unsere Chancen trotzdem realistisch einschätzen, daher haben wir den Meisterkampf nicht mehr ausgerufen", sagte Kehl in Köln. So vernünftig und aufgeklärt sich das anhört - ein bisschen mehr Thielmann wagen und ein bisschen mehr sich ärgern hätten sie schon gedurft, die Dortmunder.