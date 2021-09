Borussia Dortmund bangt vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) mit Sporting Lissabon weiterhin um den Einsatz von Erling Haaland und Marco Reus. "Da müssen wir schauen, es wird eng bei beiden", sagte Trainer Marco Rose am Montag. Reus sei am Sonntag gelaufen, bei Erling "tut es dann doch noch richtig weh". Sowohl der Torjäger aus Norwegen als auch der BVB-Kapitän waren beim Dortmunder 0:1 am vergangenen Bundesliga-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach schmerzlich vermisst worden.

Größere Chancen auf eine Rückkehr in den Kader als Haaland und Reus scheint Julian Brandt zu haben. Der offensive Mittelfeldspieler, der sich beim 2:1 vor zwei Wochen in Istanbul eine Muskelverletzung zugezogen hatte, habe bereits am Sonntagmorgen laut Rose voll trainiert. "Wenn das heute noch mal gut funktioniert, ist er sicher eine Option", sagte der Coach wenige Stunden vor dem Abschlusstraining für die Partie. In die Startelf zurückkehren dürfte Thorgan Hazard, der in Gladbach nur zu einem Kurzeinsatz gekommen war. Der vermeintliche Königstransfer Donyell Malen wartet nach neun Einsätzen und fast 500 Minuten Spielzeit noch auf seinen ersten Scorerpunkt. Youssoufa Moukoko, 16, ist in dieser Saison ebenfalls noch torlos. Unabhängig von der Besetzung wünscht sich Mats Hummels "ein bisschen mehr Härte und Willen". Nach dem 2:1 bei Besiktas Istanbul würde ein Sieg gegen den portugiesischen Spitzenklub, der zum Auftakt 1:5 gegen Ajax Amsterdam verlor, in einer machbaren Gruppe den perfekten Sechs-Punkte-Start bedeuten. Auf dem Weg Richtung K.-o.-Runde wäre dies mehr als die halbe Strecke. Dennoch warnte Rose davor, den Gegner zu unterschätzen: "Das ist der portugiesische Meister. Das sagt schon was aus, wenn man sich gegen Benfica und Porto durchsetzt."