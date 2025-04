Die offensichtliche Schürfwunde an Oliver Baumanns Stirn war eindeutig der wichtigste Beweisgegenstand des Spieltags. Jedenfalls aus Sicht der TSG Hoffenheim. Und so wurde der Nationaltorwart kurz nach dem Spiel am Samstag weniger wegen seiner möglichen Kopfverletzung behandelt als vielmehr vor möglichst viele Fernsehkameras geschickt, um zu demonstrieren, wie übel dem Mann soeben mitgespielt worden war. Am 3:2-Sieg von Borussia Dortmund änderte all der Furor der TSG aber nichts mehr.

Die heiß diskutierte Szene in der fünften Minute der Nachspielzeit im Sinsheimer Stadion, die zu Baumanns Beule und zum Siegtreffer durch Dortmunds Verteidiger Waldemar Anton geführt hatte, hatte auch das Spiel entschieden. Schiedsrichter Benjamin Brand befand, dass der Zweikampf des lädierten Baumann und des Dortmunders Carney Chukwuemeka zuvor ein Zusammenprall gewesen sei, bei dem weder der eine noch der andere ein Foulspiel begangen hatte. Baumann war dabei kopfüber und knapp über der Grasnarbe in den heranrennenden Dortmunder gerutscht. Wer um Millimeter zuerst am freien Ball gewesen war, war auch später noch umstritten.

Dortmunds Engländer jedenfalls stürzte über Hoffenheims Torwart und rammte im Fallen mit seinem Knie Baumanns Kopf. Der rappelte sich trotzdem sofort wieder auf, fiel dann aber nach drei, vier Schritten Richtung Ball wieder um. In dem Moment war Antons Schuss bereits auf dem Weg ins Hoffenheimer Tor. Dortmund identifizierte, dass weder Baumann noch Chukwuemeka den Ball getroffen hatten, Baumann aber den Stürmer erwischte und der wiederum Baumanns Kopf.

„Eine Skandalentscheidung“, wetterte Hoffenheims Coach Christian Ilzer aufgeregt, „er muss es abpfeifen. Es gibt die Thematik mit Kopfverletzungen. Man sieht das gezeichnete Gesicht von Oliver Baumann. Chukwuemeka berührt keinen Ball, Oliver Baumann ist knock-out, und der Dortmund-Spieler schießt den Ball ins leere Tor.“

Sein Gegenüber Niko Kovac war in der angenehmeren Position. Er äußerte „Verständnis für die Aufregung der Hoffenheimer“, aber es habe kein Foul gegeben, und deshalb sei der Dortmunder Treffer zu Recht gegeben.

Nach gefühlt endlos langer Sichtung entschieden der VAR Robert Schröder und dessen Assistent Henrik Bramlage, dem Hauptschiedsrichter Brand grünes Licht zu geben: kein Foul, keine Fehlentscheidung. Wegen all der Aufregung um Baumanns Kopfverletzung meldete sich kurz nach dem Spiel dann – ungewöhnlicherweise – auch noch der Sprecher der Schiedsrichter GmbH, Alex Feuerherdt, mit einer Nachanalyse: „Baumann geht mit vollem Risiko in den Zweikampf. Der Ball ist für beide Spieler spielbar. Für den Schiedsrichter war in dieser Situation eine Kopfverletzung nicht unmittelbar zu erkennen, zumal Baumann zunächst aufstand und weiterspielte.“ Es sei kein Foul gewesen.

Gezeichnet – aber nicht gefoult: Auch wenn Oliver Baumann vor dem Gegentor hart getroffen wurde, wird das Dortmunder Tor nicht zurückgenommen. (Foto: Markus Gilliar/Getty Images)

So blieb es beim Sturm im Wasserglas. Und der an sich eher wohltuenden Erkenntnis, dass in der Kontaktsportart Fußball auch im Digitalzeitalter nicht jede Entscheidung digital messbar oder kalibrierbar ist.

Dortmund hatte im Verlauf des Spiels vorher ein gewisses Übergewicht und ging zweimal in Führung, durch Serhou Guirassys 1:0 und durch einen fulminanten Volleyschuss des diesmal herausragenden Julian Brandt zum 2:1. Hoffenheim deckte zweimal die weiterhin unbehobenen Schwächen der BVB-Deckung auf und glich durch Adam Hlozek (61. Minute) und bereits in der Nachspielzeit durch Pavel Kaderabek (90+1) zweimal aus. Dank Antons Siegtreffer setzte Dortmund seine allmählich spektakuläre Aufholjagd fort, mit nun 13 Punkten aus den zurückliegenden fünf Spielen – die zwei zur Maximalausbeute fehlenden Punkte hatte der BVB beim 2:2 in München eingebüßt.

Auf Platz sechs aufgerückt, mit noch drei Punkten Rückstand auf den Vierten, den SC Freiburg, darf die Mannschaft von Niko Kovac nun tatsächlich wieder von der Champions-League-Qualifikation träumen. Dortmunds Kapitän Emre Can gab das nun auch als Parole aus: „Wir wollen jetzt Richtung Champions League.“ In den drei verbleibenden „Endspielen“ muss der BVB zu Hause gegen Wolfsburg und zum Schluss gegen Kiel spielen. Dazwischen allerdings geht es am vorletzten Spieltag noch nach Leverkusen.

Den Aufschwung macht vor allem BVB-Boss Hans-Joachim Watzke an Trainer Kovac fest, mit dem die Borussia auch in die kommende Saison gehen will. Im ZDF-Sportstudio sagte er: „Was er die letzten Monate bei uns geleistet hat, ist außergewöhnlich. Wir müssten ja völlig bescheuert sein, wenn wir über irgendwas anderes nachdenken würden.“

Kovacs freundliches Understatement, verbunden mit seiner Betonung der körperlichen Seiten des Fußballs, kommt offenbar in Dortmund gut an. Dass die Saison am Ende, falls es tatsächlich noch zu Rang vier reichen sollte, damit zu einer guten Saison werden würde, wollte Watzke im ZDF allerdings nicht unterstreichen. „Wenn man zwischendurch auf Platz elf liegt, wird man analysieren müssen, wie es dazu kam. Aber erst nach dem 34. Spieltag.“