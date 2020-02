Mitte der ersten Halbzeit zog ein Orkan durchs Stadion, aber diesmal war es ein echter und kein Stürmer namens Erling Haaland. Der 19 Jahre alte Norweger saß zu diesem Zeitpunkt noch auf der Bank, weil er sich die Woche über mit Magen-Darm-Problemen herumgeplagt hatte. Wenn es noch eines Beweises bedurft hatte, dass Haaland bloß ein Mensch ist und keine Maschine, so waren es seine Verdauungsprobleme. Vergleichbare Sorgen, rein fußballerisch, hatte Borussia Dortmund am Samstag mit dem SC Freiburg. Der sonst so erfrischende BVB-Angriff war diesmal bloß ein laues Lüftchen, selbst nachdem Haaland in der 63. Minute eingewechselt worden war.

Die Westfalen versprühten keinerlei Champions-League-Esprit und mühten sich zu einem 1:0 (1:0)-Sieg. So richtig glücklich war damit vermutlich bloß Trainer Lucien Favre, denn es war das dritte Dortmunder Bundesliga-Spiel nacheinander ohne Gegentor. "Freiburg ist einfach ein sehr unangenehmer Gegner", sagte Favre, "aber wir haben es manchmal auch zu kompliziert gemacht, und wenn man nur 1:0 führt, dann bleibt es eben bis zum Schluss spannend." Der Angreifer Julian Brandt fand: "Wir können nicht jedes Spiel 5:0 gewinnen, solche Spiele gibt es immer mal, nächste Woche in Mönchengladbach muss natürlich wieder mehr kommen."

Mit einer 95-prozentigen Passgenauigkeit hatten sich die Dortmunder in den ersten 20 Minuten einen 72-prozentigen Ballbesitz gesichert. Die Freiburger imitierten anfangs zu elft am eigenen Strafraum den dichten Baumbestand im Hochschwarzwald, und die Dortmunder streiften durchs Unterholz wie Pilzsammler. Mehr als einen kapitalen Steinpilz fanden sie aber nicht. In der 15. Minute legte der flinke Belgier Thorgan Hazard vor dem Tor quer ins Zentrum zum lauernden Jadon Sancho, der das 1:0 mit seinem 14. Saisontreffer erzielte.

Anschließend wurden die Freiburger mutiger, reduzierten Dortmunds Ballbesitz zunächst auf 62 Prozent und kamen selbst zu guten Chancen. Mit ihren längsgestreiften schwarz-weißen Juventus-Trikots hätten sie womöglich den Dortmunder Emre Can ein bisschen necken wollen, der ja auch deshalb zum BVB gekommen ist, weil er in Turin kaum noch hatte mitspielen dürfen. Doch Can war wieder Dortmunds zweikampfstärkster Akteur und sorgte im Mittelfeld oft für klare Verhältnisse.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand das Spiel kurz vor dem Abbruch, weil Dortmunder Ultras im Gesang Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp verunglimpften. Der hatte zwar mit diesem Spiel nichts zu tun, gilt krawalligen Fans aber als Schlüssel zu einem möglichen Spielabbruch, und als der Schiedsrichter Robert Hartmann tatsächlich durchsagen ließ, dass bei weiteren Schmähgesängen das Spiel abgebrochen werde, sangen einige Chaoten noch lauter und hofften offenbar, dass man ihnen diesen Gefallen erfüllen möge.

Streich reagiert bestürzt

Nach dem Spiel reagierte Freiburgs Trainer Christian Streich bestürzt auf die Anfeindungen gegen Hopp und setzte die Schmähungen in Sinsheim und Dortmund in einen größeren Kontext. "Was in diesem Land in den letzten zehn Monaten passiert ist in punkto Hetze, in punkto Anschläge auf Politiker, auf jüdische Einrichtungen und jetzt auf eine türkische Shisha-Bar ist extrem gefährlich", sagte er. "Diese Hetze gegen Menschen ist nicht hinnehmbar."

"Die Menschen lieben Fußball in diesem Land, er hat eine wichtige Funktion", sagte Streich. "Wenn es so weitergeht, stehe ich dahinter, dass ein Spiel einfach beendet wird und man nach Hause geht. Man darf auf keinen Fall darüber hinwegsehen." Der Freiburger Trainer warnte: "Wir sind auf einem ganz schlimmen Weg. Und wenn du siehst, wie das instrumentalisiert wird von einer Partei in diesem Land, muss ich sagen, wehret den Anfängen." Im vorausgegangenen Spiel der Hoffenheimer in Gladbach hatte es ein Fadenkreuz-Plakat gegen Hopp gegeben. "Das ist absolut nicht hinnehmbar. Da kommen wieder einige Verrückte auf die Idee, irgendwann zu sagen, dann schreiten wir mal zur Tat. Das ist genau die Problematik, die wir haben", sagte Streich.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc kommentierte die Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Hartmann mit Wohlwollen: "Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, der so nicht mehr zu tolerieren ist. Diese Schmähgesänge und Beleidigungen gegen eine Person sind nicht mehr hinnehmbar. Deshalb hat der Schiedsrichter richtig reagiert."

Das Spiel ging aber weiter, so dass in der 63. Minute Haaland für Brandt eingewechselt werden konnte. Doch diesmal hatte der Wunderstürmer kaum Gelegenheit zu glänzen, weil nämlich die Freiburger das Spiel übernahmen. Nils Petersen hatte in der 75. Minute den Ausgleich auf dem Kopf, als er eine Flanke von Lucas Höler am Torwart Roman Bürki vorbei ins Tor köpfelte - fast! Denn wie ein Phantom tauchte seitlich hinter Bürki Abwehrspieler Lukasz Piszczek auf und blockierte den Ball auf der Linie. Petersen wusste nach dem Spiel nicht mal, wer ihm da das Tor geraubt hatte: Ob's der Torwart Bürki oder gar ein Spieler gewesen war, "ich hab's gar nicht richtig mitbekommen", sagte Petersen und raufte sich die Haare.

Am Ende brachten die Dortmunder den Sieg mit Mühe und Not und einer Abwehrschlacht über die Zeit und freuten sich in überschaubarem Rahmen über den vierten Pflichtspielsieg nacheinander. Die Freiburger hingegen betrauerten, ein verdientes Unentschieden verpasst zu haben. "Wir haben unfassbar viel gearbeitet", lobte Petersen. "Es ist fast bitter, dass wir hier verlieren", sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter. "Am Ende fehlt uns die Abschlussqualität", fand Trainer Christian Streich.