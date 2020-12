Von Frank Hellmann, Frankfurt

Die Enttäuschung trug knallgelbe Jerseys. Nico Schulz sackte mit Schlusspfiff unweit der Mittellinie auf den durchweichten Rasen. Seine Mitspieler Giovanni Reyna und Emre Can kauerten in der gegnerischen Hälfte auf dem zerfurchten Grün. Die Troika von Borussia Dortmund ging auf dem Spielfeld der Frankfurter Arena in die Knie, weil sie mit dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt nicht zufrieden war. In den Mienen der Protagonisten spiegelte sich Frustration wider, schließlich war einen Tag vor Nikolaus der ersehnte Dreier für den Titelkampf ausgeblieben.

Eine Halbzeit knüpfte der BVB sogar an jene ideenarme und blutleere Vorstellung an, die in der Vorwoche gegen den 1. FC Köln (1:2) zum kompletten Punkteausfall geführt hatte. Und doch wollte Trainer Lucien Favre diesmal keine Klagelieder anstimmen - er inszenierte in der digitalen Pressekonferenz sogar das Kontrastprogramm zu seinen Kickern. "Am Ende bin ich mit dem Punkt zufrieden, denn unsere erste Halbzeit war nicht gut. Die zweite Halbzeit haben wir mit mehr Intensität und Tempo gespielt. Wir können nicht immer 3:0, 4:0 gewinnen", stellte der Fußballlehrer klar. Mit hochgezogenen Augenbrauen erinnerte Favre, 63, noch an die verlorenen Liga-Spiele in Augsburg oder jüngst gegen Köln. Daher könne er das Resultat bei den Frankfurter Unentschieden-Experten, die fünf Punkteteilungen in Serien verbuchten, akzeptieren: "Ein Punkt ist immer okay."

Merkwürdig gehemmt und schwerfällig wirkt der BVB zu Beginn

Bereits nach neun Minuten war Favres anfänglich fahriges Ensemble gegen die engagierte Eintracht ins Hintertreffen geraten: Die Dreierkette mit Can, Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou, der sein Saisondebüt feierte, wirkte desorientiert, als Martin Hinteregger mit einem langen Ball die gesamte Dortmunder Defensive aushebelte und Daichi Kamada den herausgeeilten Torhüter Roman Bürki locker überwand. Dieser Rückstand schien die Gäste regelrecht zu lähmen: Das Favre-Team trat trotz einer auf sieben Positionen gegenüber dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (1:1) veränderten Startelf merkwürdig gehemmt, ja schwerfällig auf. Zu wenig Tempowechsel, überhaupt zu wenig Bewegung standen auf der Mängelliste. Hätte Aymen Barkok aus elf Metern seinen Dropkick nicht zu hoch angesetzt (34.), wären die Dortmunder bereits mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine gegangen.

Seit sich Torjäger Erling Haaland bis ins neue Jahr in den Krankenstand verabschiedet hat, stockt die schwarz-gelbe Torproduktion bedenklich. Drei Treffer in den jüngsten drei Pflichtspielen entsprechen nicht dem Potenzial der westfälischen Unterhaltungstruppe voller blutjunger Artisten in der Offensive. "Man weiß, wie wichtig Erling für uns ist. In Berlin macht er einfach vier Tore. Klar, dass uns das fehlt - die Läufe in die Tiefe fehlen uns", sagte Favre, der sich nach eigenem Bekunden an eine Champions-League-Partie vor einem Jahr gegen Slavia Prag erinnerte, in der Julian Brandt als Alternative in vorderster Reihe für viel Belebung sorgte. Doch diesmal ging der Plan mit dem hoch veranlagten Techniker nicht auf: Der 24-jährige Brandt kann auf vielen Positionen Positives entfalten - der Mittelstürmerposten gehört eher nicht dazu.

So kam der BVB erst auf Touren, als nach der Pause Youssoufa Moukoko das Angriffszentrum besetzte und Brandt sich eine Reihe tiefer einordnete. Der als großes Talent gepriesene Moukoko, 16, verbuchte zwar wenig gelungene Strafraumszenen, aber allein die Anwesenheit des Jokers veränderte die Statik zugunsten der Dortmunder, die nach der Pause zeitweise eine erdrückende Dominanz aufbauten. Kein Zufall, dass der trickreiche Reyna nach Zuspiel des fleißigen, aber im Abschluss glücklosen Jadon Sancho die Kugel unhaltbar für Eintracht-Keeper Kevin Trapp hoch ins kurze Eck jagte (56.). "Dortmund hat in dieser Phase tollen Fußball gespielt, deswegen ist das 1:1 auch gerecht", gab Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic zu.

Lediglich zwei statt fünf erlaubter Einwechslungen nutzte Favre

In jener Phase feuerte auch Favre seine Mannschaft vehement an, die sich allerdings in der Schlussphase keine zwingenden Möglichkeiten mehr erspielte. Vielleicht wäre ein frischer Impuls von der Bank gut gewesen, aber bis auf Jude Bellingham wechselte der BVB-Coach keinen Spieler mehr ein. Sind lediglich zwei statt fünf erlaubter Einwechslungen in diesen hoch belasteten Zeiten nicht ungewöhnlich? Warum kamen nicht Thorgan Hazard oder Marco Reus noch zu einem Kurzeinsatz? Derlei Fragen perlten an Favre ab wie Nieselregen an einer frisch imprägnierten Winterjacke. "Marco hat gegen Lazio ein intensives Spiel gemacht. Die Rotation bleibt wichtig. Wir müssen aufpassen."

Und damit es auch jeder verstand, wiederholte sich der Schweizer mit dem frankophilen Zungenschlag gerne: "Ich finde den Punkt sehr gut." Die Gesichter seiner Spieler hatten an jenem trüben Nachmittag im Frankfurter Stadtwald nur etwas anderes gezeigt.