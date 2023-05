Borussia Dortmund und die Meisterschaft:Ist es so weit?

Von Felix Haselsteiner, Augsburg

Es war Sonntagnachmittag, Borussia Dortmund lag in Führung, die Meisterschaft war nahe wie lange nicht, da hallte Monty Python durch das Augsburger Stadion. "Boooooorussia Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab", klang es ab Mitte der zweiten Halbzeit aus der Kurve der BVB-Fans, sie sangen es zur Melodie des Klassikers "Das Leben des Brian": "Always look on the bright side of life" - schau immerzu auf die sonnige Seite des Lebens. Das mag nicht immer leicht gewesen sein, wenn man es mit den Dortmundern hielt in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren, aber am Sonntag war alles anders: Wohin sonst sollte man schauen, an diesem Spieltag, an dem sich fügte, was eine Dekade lang irgendwie nicht zusammengepasst hatte.