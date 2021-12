Von dpa, Dortmund

Wenig Glanz, dafür viel Arbeit: Borussia Dortmund hat dank Erling Haaland zurück auf Erfolgskurs gefunden und mit großer Mühe zumindest den Sechs-Punkte-Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern gewahrt. Nach zuletzt zwei Bundesliga-Spielen mit nur einem Punkt wurde der Tabellenzweite beim 3:0 (1:0) über das Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth seiner Favoritenrolle nur bedingt gerecht. Vor 15 000 Zuschauern war wieder einmal Haaland mit zwei Treffern (33./Handelfmeter, 82.) der entscheidende Mann. Den dritten Treffer erzielte Donyell Malen (89.). Damit blieb Dortmund erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentor. Dagegen bleiben die Gäste auswärts weiter ohne Punktgewinn.

Bei den Fürthern war unterdessen der Ärger über Schiedsrichter Daniel Schlager groß. Weniger wegen des Elfmeters als vielmehr wegen eines harten Zweikampfs des bereits verwarnten BVB-Youngsters Jude Bellingham, der ohne Konsequenzen blieb. "Wir wären vom Platz geflogen. Da kann ich ihnen Brief und Siegel geben. Wenn das ein blauer Spieler gewesen wäre, wäre er weg gewesen", schimpfte Sportdirektor Rachid Azzouzi beim TV-Sender Sky, und Trainer Stefan Leitl sah wegen Meckerns die gelbe Karte. Azzouzi sprach gar von einer generellen Ungleichbehandlung der Referees: "Ich glaube schon, auch wenn ich von den Schiedsrichtern gesteinigt werde, dass es unterbewusst so ist, wenn du dir gegen Dortmund einen Fehler erlaubst, dann gibt es Theater. Wenn dir gegen Fürth ein Fehler passiert, redet in drei Stunden keiner mehr drüber." Der Ärger war verständlich, zumal die Fürther ein gutes Auswärtsspiel machten - kein Vergleich etwa zum 1:7 in Leverkusen.