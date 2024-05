Die Stadt Dortmund bietet zum Champions-League-Finale des BVB gegen Real Madrid am 1. Juni drei Public-Viewing-Standorte an. "Festplatz Fredenbaum, Hansaplatz und Westfalenhallen laden zum Rudelgucken", teilte die westfälische Stadt mit. "Auch ein möglicher Korso mit der schwarzgelben Siegermannschaft ist bereits geplant." Auf dem Festplatz Fredenbaum sollen bis zu 20 000 Fans das Spiel im Londoner Wembley-Stadion sehen können. Der Hansaplatz bietet Raum für bis zu 7500 Menschen und in den Westfalenhallen 3 und 4 steht weiterer Raum für noch einmal 11 000 Leute zur Verfügung.