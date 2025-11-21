Zum Hauptinhalt springen

Borussia DortmundAki Watzkes große Wahl

Lesezeit: 5 Min.

Will am Sonntag zum BVB-Präsidenten gewählt werden: Hans-Joachim Watzke.
Will am Sonntag zum BVB-Präsidenten gewählt werden: Hans-Joachim Watzke. (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Hans-Joachim Watzke will am Sonntag BVB-Präsident werden, aber das ist komplizierter als gedacht. Über eine aktive Opposition, eine im Verein schwelende Missbrauchsaffäre – und viel Empörungspotenzial.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Günter Samtlebe hat so manchen Wahlkampf bestritten und alle gewonnen. Und so tut Hans-Joachim Watzke in diesen Tagen vermutlich gut daran, sich am ewigen Samtlebe zu orientieren. Samtlebe war 26 Jahre lang Oberbürgermeister der Borussia-Stadt Dortmund. Unvergessen unter anderem, dass ihn die britische Queen Elizabeth zum Ehren-Commander adelte, für seine Verdienste um die britisch-deutsche Freundschaft. Und natürlich Samtlebes wohl programmatischstes Zitat: „Datt Beste am Wein is datt Pils danach.“ Samtlebe wusste offenbar, was sein Wahlvolk liebt.

Zur SZ-Startseite

BVB vor dem Klassiker
:Watzke, die Bayern und die Geschichte einer Rivalität

Dortmund empfängt die Bayern – vermutlich zum letzten Mal mit Hans-Joachim Watzke als BVB-Boss. Ein Rückblick auf lange Jahre der Rivalität, in denen die Borussia größer und größer wurde. Und die Münchner doch nie überragte.

SZ PlusVon Freddie Röckenhaus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite