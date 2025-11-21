Günter Samtlebe hat so manchen Wahlkampf bestritten und alle gewonnen. Und so tut Hans-Joachim Watzke in diesen Tagen vermutlich gut daran, sich am ewigen Samtlebe zu orientieren. Samtlebe war 26 Jahre lang Oberbürgermeister der Borussia-Stadt Dortmund. Unvergessen unter anderem, dass ihn die britische Queen Elizabeth zum Ehren-Commander adelte, für seine Verdienste um die britisch-deutsche Freundschaft. Und natürlich Samtlebes wohl programmatischstes Zitat: „Datt Beste am Wein is datt Pils danach.“ Samtlebe wusste offenbar, was sein Wahlvolk liebt.
Aki Watzkes große Wahl
Hans-Joachim Watzke will am Sonntag BVB-Präsident werden, aber das ist komplizierter als gedacht. Über eine aktive Opposition, eine im Verein schwelende Missbrauchsaffäre – und viel Empörungspotenzial.
Von Freddie Röckenhaus, Dortmund
