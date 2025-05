Der langjährige BVB-Boss Hans-Joachim Watzke will sich im Herbst zum Präsidenten wählen lassen. Doch der aktuelle Amtsinhaber und einige Ultras formieren sich zum Widerstand. Borussia Dortmund steht ein heftiger Kulturkampf bevor.

Von Freddie Röckenhaus

Der Slogan „Echte Liebe“, den Marketing-Chef Carsten Cramer in den goldenen „Kloppo-Jahren“ für Borussia Dortmund erfunden hatte, ist schon länger etwas in die Jahre gekommen. Aber eine Schlacht um die Macht, wie sie gerade aufzieht zwischen Reinhold Lunow, dem eher unbekannten Präsidenten des eingetragenen Ballspielvereins Borussia von 1909, und der zwangsläufig etwas weniger romantischen Profi-Abteilung um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke – so etwas hat man sich beim BVB denn doch nicht träumen lassen. Neuerdings geht es um Wortbruch, Hinterhalt und Intrige. Von Liebe keine Spur.