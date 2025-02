In der statistisch eigentlich komplett ausgeleuchteten Fußball - Bundesliga gibt es doch tatsächlich keine datenbasierte Rangliste der größten Ekstatiker. Der außerordentlich extrovertierte Mainzer Trainer Bo Henriksen nahm hier gefühlt bislang den Spitzenplatz ein, doch am Samstag übertraf ihn der Dortmunder Elf-Tage-Coach Mike Tullberg mühelos. Beide sind übrigens Dänen.

Am Samstag in Heidenheim hat Tullberg, 39, in seinem zweiten und letzten Bundesligaspiel als BVB-Übergangstrainer seinen ersten Bundesligasieg gefeiert. Die Dortmunder Leistung beim 2:1 war zu irrem Überschwang eigentlich kaum angetan, doch nach dem Schlusspfiff explodierte Tullberg euphorisch. Er ballte die Fäuste, schleuderte die Arme, brüllte wie ein Löwe und zerrte an seinem Sweatshirt, sodass man besser lesen konnte, dass da „Dortmund“ auf der Brust stand. Das war nach einem eher mauen Spiel ein komplettes Overacting, eine Überreaktion. Die zu mehreren Tausend mitgereisten BVB-Fans skandierten gleichwohl enthusiastisch: „Tullberg, Tullberg!“

Über den Interimstrainer sagte der Kapitän Emre Can nach dem Spiel im Sportschau-Interview: „Man muss ehrlich sagen: Vor zehn Tagen, als er kam, waren wir eine Mannschaft, die ein bisschen tot war – und er hat uns wieder in die richtige Richtung gelenkt.“ Zwar waren die drei Ergebnisse unter Tullberg (2:2 gegen Bremen, 3:1 gegen Donezk, 2:1 in Heidenheim) einigermaßen okay, aber die Sterne vom Himmel gespielt haben die Dortmunder auch unter dem Dänen nicht. Die Laufwerte mögen besser gewesen sein als unter dem vorigen Trainer Nuri Sahin, aber das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man nun weiß, dass die Mannschaft da noch „ein bisschen tot“ war. Diesen Eindruck bestätigen nun inklusive Can schon zwei Quellen, denn bereits vor elf Tagen hatte der BVB-Berater Matthias Sammer gesagt, dass die Mannschaft geistig und körperlich in einer Nichtverfassung gewesen sei.

Jetzt beginnt bei Borussia Dortmund eine neue Ära. Der Trainer Niko Kovac übernimmt den letztjährigen Champions-League-Finalisten im Bundesliga-Mittelfeld mit vier Punkten Rückstand zum ersten der vier Champions-League-Qualifikationsplätze. Kovac gilt als harter Hund und soll müden Borussen Beine machen.

Kovac beginnt mit Spielen gegen Stuttgart und Lissabon

Der Sportdirektor Sebastian Kehl sagte nach dem Sieg in Heidenheim ohne Anflug von Ekstase: „Wir sind immer noch da, aber wir müssen uns die Dinge hart erarbeiten.“ Serhou Guirassy hatte den BVB 1:0 in Führung gebracht (33.), aber nachdem Maximilian Beier das 2:0 erzielt hatte (63.), dauerte es nur 90 Sekunden, ehe Mathias Honsak für Heidenheim auf 1:2 verkürzte (64.). In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch Dortmund brachte die knappe Führung über die Zeit.

Auch Kovac werde „nicht hexen können“, warnte anschließend Kehl beim Sender Sky all jene vor, die übertriebene Erwartungen an den Trainerwechsel haben könnten. An Kovac lobt Kehl gleichwohl „eine Menge Erfahrung, einen klaren Blick auf die Dinge und einen positiven Geist“. Kovac stehe für eine klare Linie und das könne dem BVB nur guttun. Am kommenden Samstag empfängt Dortmund in der Bundesliga den VfB Stuttgart, drei Tage später gastiert man zum Champions-League-Playoff-Hinspiel bei Sporting Lissabon.

Allerdings soll der neue Trainer nicht der Einzige sein, der dieser Mannschaft neues Leben einhaucht. Dortmund sucht noch Verstärkung, befindet sich aber in der Situation von jemandem, der am späten Samstagabend noch nicht fürs Wochenende eingekauft hat. Am Montag endet die Transferperiode. „Wir arbeiten an einigen Sachen“, sagte Kehl am Samstagabend über mögliche Transfers. Man bespreche sich da mit Kovac. Medienberichten zufolge könnte der 21 Jahre junge Franzose Rayan Cherki von Olympique Lyon ein Kandidat für das offensive Mittelfeld sein.

Karim Adeyemi wurde gegen Heidenheim ein- und wieder ausgewechselt. (Foto: Bahho Kara/Kirchner-Media/Imago)

Der U21-Nationalspieler kann sowohl im Zentrum als auch außen angreifen und wäre dort ein Konkurrent für Karim Adeyemi, dem Wechselambitionen nachgesagt wurden, der aber weiterhin zum Dortmunder Kader gehört und am Samstag in Heidenheim eine Demütigung der besonderen Art erlebte. Erst zur zweiten Halbzeit von Tullberg ins Spiel eingewechselt, wurde Adeyemi in der 87. Minute wieder ausgewechselt und durch Yan Couto ersetzt. Tullberg sagte hinterher: „Ich hatte das Gefühl, dass Karim nicht topfit war, es war mir im Endeffekt zu wenig, deshalb habe ich ihn wieder rausgenommen.“

So eine klare Linie mag als Vorgeschmack auf den neuen Trainer Kovac dienen. Tullberg kehrt zurück in die BVB-A-Jugend, mit der er im Sommer zum vierten Mal in Serie ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft einziehen könnte. Von einem Titel brauchen die Profis unter Kovac derweil eher nicht zu träumen. Sein Auftrag lautet, den BVB noch unter die ersten Vier und damit in die Champions League zu führen. Das wird herausfordernd genug.