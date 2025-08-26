Ungeachtet des holprigen Saisonstarts plant Borussia Dortmund langfristig mit Trainer Niko Kovac. Der BVB verlängerte den bis 2026 gültigen Vertrag mit dem früheren Bayern-Coach vorzeitig um eine weitere Spielzeit bis 2027. Mit dem neuen Vertragspapier honorierten die Westfalen auch die Aufholjagd unter Kovac in der vergangenen Saison und das ordentliche Abschneiden bei der Klub-WM im Sommer.

Die Verantwortlichen sind voll des Lobes für Kovac. „Niko hat sich seiner Aufgabe beim BVB mit Haut und Haaren verschrieben“, wurde Sportgeschäftsführer Lars Ricken in einer Klubmitteilung zitiert: „Unter seiner disziplinierten Leitung haben wir wieder in die Erfolgsspur gefunden, unsere Defensivarbeit stabilisiert, deutlich mehr Tore erzielt als zuvor und wieder attraktiven Fußball gespielt.“

Der Fakt der Vertragsverlängerung kommt nicht wirklich überraschend, der Zeitpunkt dagegen schon etwas. Zum Auftakt hatte der BVB sein DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Drittligisten Rot-Weiss Essen erst durch ein spätes Tor von Serhou Guirassy knapp mit 1:0 gewonnen. Beim Liga-Start verspielte die Mannschaft beim FC St. Pauli in den letzten fünf Minuten eine 3:1-Führung und musste sich mit einem enttäuschenden 3:3 begnügen.

Doch das Vertrauen in Kovac ist nach der gelungenen Rückrunde der Vorsaison groß. Der 53 Jahre alte Berliner hatte beim BVB in der vergangenen Saison Anfang Februar die Nachfolge des erfolglosen Trainers Nuri Sahin angetreten und den BVB binnen 14 Bundesliga-Spielen vom elften auf den vierten Tabellenplatz und damit noch in die Champions League geführt. Anschließend sprang immerhin der Viertelfinal-Einzug und ein ordentlicher finanzieller Gewinn bei der neu geschaffenen Klub-WM heraus. „Wir haben in den vergangenen sechs Monaten gemeinsam viel erreicht und die Borussia sportlich wieder auf Kurs gebracht“, sagte Kovac: „Als Trainerteam haben wir großes Vertrauen gespürt und das Gefühl, hier zusammen mit dem Klub und den Fans etwas bewegen zu können.“

Zwei neue Spieler kommen vom FC Chelsea

Ebenfalls am Dienstag hat der BVB seinen „Transferstau“ mit dem ersten Teil eines Doppelschlags aufgelöst. Der Klub verpflichtete den in der vergangenen Saison bereits vom FC Chelsea ausgeliehenen Kreativspieler Carney Chukwuemeka fest, Teamkollege Aaron Anselmino soll alsbald folgen.

„Es fühlt sich großartig an. Es ist ein Segen, dass ich mich jetzt durch den endgültigen Wechsel noch mehr als Teil des Teams fühle“, sagte Chukwuemeka, der für den BVB die Rückrunde und die Klub-WM gespielt hatte: „Ich kann es kaum erwarten, der Mannschaft, dem Verein und den Fans dabei zu helfen, unsere Träume zu verwirklichen.“

Anselmino, 20, der sich bereits in Dortmund befindet, soll hingegen die großen Verletzungssorgen in der Abwehr lindern: Die Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Emre Can, Niklas Süle (alle verletzt) und Filippo Mane (Rotsperre) fehlen. Der Argentinier war 2024 für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors zu Chelsea gekommen, die ihn gleich wieder ausliehen. In der vergangenen Rückrunde kehrte er zurück, spielte aber wegen einer langen Verletzungspause bei den Londonern keine Rolle.