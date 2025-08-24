War die Klub-WM zu anstrengend für den BVB? Beim 3:3 gegen St. Pauli verspielt Dortmund eine Zwei-Tore-Führung und fällt in alte Verhaltensweisen zurück. Zu viel beruht bei der Mannschaft von Trainer Kovac auf individuellen Qualitäten.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Diese Versuchsanordnung hätte von einem hundsgemeinen Lehrer komponiert sein können. Einem Lehrer, der seine Schüler unbedingt traktieren möchte, weil er genervt davon ist, dass diese seit Jahren nicht dazulernen wollen oder können. Dieser Lehrer dürfte jedenfalls ironisch gelächelt haben, als die Spieltagsplaner der DFL diese Partie angesetzt haben: erster Spieltag, Borussia Dortmund beim FC St. Pauli, ein selbst ernanntes Spitzenteam bei einem selbst ernannten Underdog. Ein Duell also, in dem gleich mal ganz viel prüfungsrelevanter Stoff abgefragt werden sollte.