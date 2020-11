Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Als nach Mitternacht der Charterflug zurück abhob, war der nächste Arbeitssieg gut verstaut. 3:0 in Brügge gewonnen, die Tabellenführung in der Champions-League-Gruppe F erobert - und das Fazit des 30-Stunden-Ausflugs nach Flandern war bereits gezogen: Es klappte sogar ohne Mats Hummels! Jedenfalls gegen einen eher mittelmäßigen Gegner wie den belgischen Meister. Kurz vor dem Bundesliga-Gipfel mit dem FC Bayern war aber auch dem Letzten an Bord klar, dass am Samstagabend ab 18.30 Uhr fast schon eine andere Sportart gespielt werden dürfte.

In Brügge funktionierte einiges wie von selbst. Thorgan Hazard traf früh zum 1:0, danach gelangen Erling Haaland in seinem erst elften Champions-League-Spiel die Tore 13 und 14. Da war gut eine halbe Stunde gespielt, und den Rest des Abends konnten sich die Dortmunder ohne Vergeuden von Kräften für den Gipfel warmlaufen. Viel mehr war nicht gefragt.

Lange hat der BVB nicht mehr auf tabellarischer Augenhöhe gegen den Rivalen aus München antreten können, denn das mit vereinten Kräften zum "deutschen Clasico" hochgejubelte Duell findet meist mit gehörigem Abstand statt. Als es ausnahmsweise einmal anders kam, vor fast genau zwei Jahren, als Dortmund am elften Spieltag die Bayern mit 3:2 besiegte und damit den Vorsprung auf die Münchner auf sage und schreibe sieben Punkte ausbaute, kam es aber danach doch wie so oft. Lucien Favres Mannschaft verdaddelte den zwischenzeitlich sogar noch größeren Vorsprung - und in der Rückrunde setzte es in München eine 0:5-Niederlage. Die Bayern zogen am BVB vorbei. Am Ende waren sie, klar, schon wieder Meister.

Damals, in Favres erster Saison als BVB-Trainer, setzte sich in Dortmund das Gefühl fest, dass der Schweizer in den besonders wichtigen Spielen, vor allem also gegen den FC Bayern, falsche Entscheidungen treffe - und seine Spieler in taktische Fesseln legt, anstatt sie frei aufspielen zu lassen. Man scheint sich in Dortmund inzwischen mit der zaghaften Mentalität des Trainers abgefunden zu haben. Sein Vertrag läuft noch bis zum Saisonende. Ihn zu verlängern, scheint gerade keinem ein besonderes Anliegen zu sein.

Jetzt aber, in Zeiten des sozialen Abstands, liegen beide Klubs wieder punktgleich beieinander. Die Bayern sind im Torverhältnis vorne, die Dortmunder haben die beste Abwehr der Liga, obwohl die Offensive um den Norweger Haaland eigentlich als Prunkstück gepriesen wird. "Wir sind auch gut drauf", sagte Sebastian Kehl nach dem 3:0, "die beiden besten Mannschaften in Deutschland haben gerade einen guten Lauf." Noch optimistischer wollte Dortmunds Lizenzspielerchef nicht werden. Der Glaube, die derzeit - jenseits eines 1:4 im September in Hoffenheim - meist unschlagbar wirkenden Münchner Champions-League-Gewinner diesmal niederringen zu können, hält sich in Grenzen.

Dabei waren die letzten beiden Duelle ziemlich enge Angelegenheiten. Zuletzt, beim 2:3 im Supercup in München, gab es nach 0:2-Rückstand eine Dortmunder Aufholjagd zum 2:2. Beim BVB ist das Grummeln bis heute zu vernehmen, dass Favre dann mit zwei misslungenen Auswechslungen den Schwung seiner Mannschaft genau dann ausbremste, als sie auf die Gewinnerstraße einzubiegen schien. Im letzten Bundesliga-Spiel im Mai gab es - schon unter Corona-Bedingungen - ein umstrittenes 0:1. Das entschied früh die Saison.