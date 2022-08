Für Trainer Edin Terzic war es "brutal dämlich", für Kapitän Marco Reus ein "Schock" und für Abwehrchef Mats Hummels ein "Rückfall" in überwunden geglaubte Zeiten. Nach dem historischen 2:3 gegen Werder Bremen ist in Dortmund vorerst wieder die Ernüchterung eingekehrt. Dass der BVB als erstes Team in der Bundesliga-Geschichte drei Tore von der 89. Minute an kassierte, war allen Beteiligten peinlich. Auch am Tag danach saß der Frust bei Sportdirektor Sebastian Kehl noch tief: "Wir dürfen uns in sechs Minuten von Werder Bremen im eigenen Stadion nicht noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Das kann nicht unser Anspruch sein."

Die Hoffnungen der Borussia, nach Jahren mit steten Formschwankungen in dieser Saison zu mehr Stabilität gefunden zu haben, erwiesen sich zumindest am Samstag als Wunschdenken. Und die Freude über den erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen über Leverkusen (1:0) und Freiburg (3:1) war zunächst verflogen. Reus sagte: "Wir hatten in den ersten beiden Spielen ein bisschen Glück gehabt. Das haben wir etwas überstrapaziert und wurden heute bestraft."

Tore durch Distanzschüsse von Julian Brandt (45.+2) und Raphael Guerreiro (77.) hatten zunächst für eine schmeichelhafte Führung gesorgt. Doch spielerisch blieben wieder viele Wünsche offen. Und bei den Gegentoren wurden ein paar Probleme offensichtlich. Beim Bremer Anschlusstreffer durch Lee Buchanan (89.) bekam die gesamte Abwehr den Ball nicht geklärt. Beim Ausgleich von Niklas Schmidt (90.+3) durfte Amos Pieper ungestört flanken und Emre Can ging in der Mitte nicht ins Kopfballduell. Beim Siegtor durch Oliver Burke (90.+5) machte schließlich Nationalspieler Niklas Süle bei seinem Liga-Debüt für den BVB eine schlechte Figur. "Wir waren bei allen drei Toren nicht auf der Höhe. Es haben ein paar Dinge gefehlt, auch die Konsequenz beim Verteidigen", sagte Kehl. "Nach dem 1:2 ging es los mit dem Zittern", beschrieb Terzic: "Wir reden hier von einer verdienten Niederlage."

Es passte ins Bild des gebrauchten Nachmittags, dass auch Zugang Anthony Modeste bei seinem Heimdebüt im schwarz-gelben Trikot weit unter seinen Möglichkeiten und ohne Torschuss blieb. Wir sind nicht in die Situation gekommen, dass wir Tony ins Spiel bringen konnten", sagte Terzic, 5:14 lautete die Torschussbilanz aus Dortmunder Sicht. Kehl nahm den Stürmer gegen Kritik in Schutz: "Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Er weiß, wo das Tor steht. Das hat er nicht nur in der vergangenen Saison bewiesen."

Auf die nach dem schwachen Modeste-Auftritt vom Boulevard erneut geschürten Spekulationen über Verhandlungen mit Cristiano Ronaldo reagierte der Sportdirektor genervt: "Cristiano Ronaldo wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Wir haben uns nicht damit beschäftigt."

Viel wird davon abhängen, wie die Mannschaft auf den Aussetzer gegen Bremen reagiert. Schon am Sonntagmorgen bat Trainer Terzic seine Profis zu einer ersten Aussprache. Kehl sagte: "Wir werden versuchen, Gründe zu finden, aber auch den Blick nach vorn richten. Alle haben größere Ansprüche und sind jetzt gefordert."