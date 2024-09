Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Geld schießt eben doch Tore. Meistens jedenfalls. Serhou Guirassy, Borussia Dortmunds derzeit teuerster Profi, und in der vorigen Saison mit 28 Bundesliga-Toren fast so erfolgreich wie Münchens Harry Kane, wollte das offenbar erneut belegen, steuerte deshalb zum 4:2-Sieg des BVB gegen den VfL Bochum zwei eigene Treffer bei, und holte zudem einen Strafstoß heraus, den Kollege Emre Can verwandelte. Und damit ein Lokalderby drehte, in dem der kleine Nachbar Bochum nach 21 Minuten schon 2:0 geführt hatte. Dortmund vermied, nach dem 1:5-Debakel am letzten Wochenende beim VfB Stuttgart, einen Komplett-Fehlstart in die Saison. Aber wohl nur durch mehrere brillante Einzelleistungen, vor allem die von Torjäger Guirassy.