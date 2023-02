Auf ihn mit Gebrüll: Emre Can nach seinem Führungstreffer zum 1:0.

Vier Siege in der Liga, ein erkämpftes 2:1 im DFB-Pokal in Bochum: Der im Herbst lamentierende BVB ist voller Selbstbewusstsein. Das hat auch mit einer überraschenden Startelf zu tun, in der Robustheit mehr zählt als Virtuosität.