Als Konstantinos Karetsas in der 35. Minute eingewechselt werden sollte, mussten die Dortmunder ihren 18-jährigen Griechen rund um die BVB-Bank erst einmal suchen. Denn während Stürmer Serhou Guirassy mit einer Muskelverletzung früh verletzt vom Platz schlich, war Karetsas „mal austreten gegangen“, wie es Dortmunds Sportdirektor Ole Book nach dem Spiel schmunzelnd erzählte. Karetsas wurde schließlich aber aufgefunden, kam auf den Platz, und schoss später das 2:1-Siegtor des BVB gegen Real Betis Sevilla .

Seinen allerersten Treffer im schwarz-gelben Trikot bejubelte Karetsas mit einer rekordverdächtig langen Rutschpartie auf den Knien, die man auch von einem Eishockeyspieler auf glatterem Untergrund nicht besser zu sehen bekommen hätte. Vor allem Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken wollte seinen in Belgien geborenen und aufgewachsenen Jungprofi überschwänglich feiern. „Endlich sein erstes Tor. Er hat eine wirklich tolle Leistung gezeigt“, sagte Ricken: „Immer wenn er den Ball hatte, hat er etwas Außergewöhnliches gemacht. Am Ende macht er auch mit dem Tor den Unterschied.“

Champions League : Dortmund gewinnt dank Karetsas, Como schießt neun Tore In seinem ersten Champions-League-Heimspiel war der griechische Offensivspieler kollabiert, sein zweites entscheidet er mit seinem Siegtor gegen Betis Sevilla. In Lens wird es derweil historisch. ...

Tatsächlich waren die ersten Monate in Dortmund für Karetsas bisher ein ständiges Stop-and-go gewesen. Kleinere Verletzungen warfen den technisch talentierten Fußballer, der im Sommer von Ricken und Book für 30 Millionen Euro vom KRC Genk verpflichtet worden war, immer wieder zurück. Trotz mehrerer Torvorlagen und einer Reihe bemerkenswerter Kunststücke wirkte die Eingewöhnungsphase holprig. Mit dem raffinierten und präzisen Schuss gegen Real Betis und der anschließenden Rutschpartie könnte Karetsas nun aber angekommen sein im schwarz-gelben Reich. „Mit seiner Spielfreude und mit seiner speziellen Art wird er uns sehr helfen“, befand auch Book.

Der Treffer von Karetsas sicherte den Borussen den dritten Sieg im vierten Spiel in der Champions-League-Gruppenphase. In der Wettbewerbstabelle rangiert Dortmund damit auf Platz zwölf, aber mit neun Punkten in Schlagdistanz zur Tabellenspitze – und immerhin einen Hauch vor dem FC Bayern. Die ersten acht Ränge, die im weiterhin gewöhnungsbedürftigen neuen Champions-League-Betrieb einen direkten Einzug ins Achtelfinale ermöglichen, sind greifbar nah. Man sehe aber, dass bereits viele Mannschaften viele Punkte geholt haben, sagte Book: „Man wird in diesem Jahr wahrscheinlich viele Punkte brauchen, um die ersten acht Plätze zu erreichen.“

Mittelfeldspieler Joey Veerman gilt mittlerweile als Überraschungscoup des Transfersommers

Die drei Punkte waren, neben der erfolgreich verlaufenen Suche nach dem verschwundenen Karetsas und seinem späteren Tor, die erfreulichsten Erkenntnisse des Dortmunder Abends. Gegen die defensiv sperrigen Andalusier, trainiert vom chilenischen Trainer-Altstar Manuel Pellegrini, spielte der BVB „eine ganze Reihe von Großchancen“ heraus, wie Außenverteidiger Julian Ryerson es gesehen hatte. Aber letztlich war zunächst nur Fabio Silvas Schuss, der zum 1:0 führte, vom gewünschten Erfolg gekrönt. Torwart Álvaro Valles, der Betis mit mehreren starken Aktionen im Spiel hielt, hatte dabei in der 49. Minute einen verdeckten Flachschuss von Jobe Bellingham gerade noch mit dem Fuß abgewehrt. Silva staubte in Mittelstürmermanier ab, auch weil er die inzwischen durch Guirassys Auswechslung verwaisten Räume clever für sich eingenommen hatte.

Auf den Ausgleich von Betis in der 67. Minute durch einen von Aitor Ruibal fein abgeschlossenen Konter, eingeleitet durch einen haarsträubenden Fehlpass von Dortmunds Nationalverteidiger Waldemar Anton, antwortete Karetsas fünf Minuten später mit dem 2:1. In der anschließenden Offensive der Spanier wackelte die Dortmunder Abwehr nicht mehr allzu sehr. Dortmunds Trainer Niko Kovac hatte inzwischen eine Reihe seiner Spieler eingewechselt, die noch am vergangenen Samstag in München das selbstvertrauensstiftende 2:2 mit errungen hatten. Bis dahin hatte Kovac erneut „Belastungssteuerung“ betrieben.

„Es war eine Energieleistung“, attestierte Ricken nach dem Spiel. Und diese kraftraubende Spielweise bleibt weiterhin die Methode der Wahl beim BVB. In der Bundesliga wird das mit Tabellenplatz zwei – punktgleich mit Tabellenführer FC Bayern – belohnt, auch im DFB-Pokal mischt Dortmund weiter mit. Die individuellen Stärken seines teuren Kaders aber nutzt Dortmund immer noch eher selten.

Karetsas ist in dem auf Energie und Abnutzung ausgelegten Spiel der Fußballer, der einer herkömmlichen Spielidee etwas Zauber verleiht. Zudem ist Book und Ricken mit dem Einkauf des niederländischen Mittelfeldorganisators Joey Veerman (von PSV Eindhoven) ein Überraschungscoup gelungen. Veerman wirkt wie eine Ein-Mann-Taktik, weil er, ähnlich wie Karetsas, mit bemerkenswerter Unberechenbarkeit kreative Momente entwickelt. Am Samstag wird aber trotzdem wieder die Physis den Ausschlag geben müssen: gegen den Aufsteiger SV Elversberg. Also gegen die Mannschaft, die Dortmunds Sportdirektor Ole Book aufgebaut und zusammengestellt hat.