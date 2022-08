Borussia Dortmund:Schwarzgelb muss nicht mehr sexy sein

Flanke Özcan, Kopfball Modeste, der Rest ist Arbeit: Das 1:0 von Borussia Dortmund in Berlin zeigt, dass die Mannschaft Vorsprünge auch stabil über die Zeit bringen kann. In dieser Saison soll das auch klappen "wenn's kalt ist und wenn's regnet".

Von Javier Cáceres, Berlin

Das Berliner Olympiastadion hat Edin Terzic, den Trainer von Borussia Dortmund, schon das eine oder andere Mal mit Glücksgefühlen erfüllt. Es ist der Ort, an dem er den DFB-Pokal in die Höhe stemmen durfte, ein Jahr ist das nun her.

Am Samstag saß Terzic im Pressesaal des Olympiastadions, und er wirkte fast so gelöst und freudig wie damals. Obwohl der Anlass ein weit geringerer war. Denn sein Enthusiasmus galt einem 1:0-Sieg, der einerseits schnöde war, weil er gegen eine wohl dem Abstiegskampf geweihte Mannschaft namens Hertha erzielt wurde, und andererseits doch seine übergeordnete Bedeutung hatte. Weil er eine Reihe von Debatten verstummen lassen half, die eine knappe Woche rund ums alte Westfalenstadion tobten und die Gefahr in sich trugen, zu verkrusten.

Der Sieg der Dortmunder zu Berlin war nicht brillant herausgespielt und doch zu klein geraten: Die Dortmunder ließen im Westend so viele Tore liegen, dass Terzic schwante, man hätte selbst dann noch über eine mangelhafte Chancenverwertung gesprochen, wenn der BVB im Olympiastadion eine Drei-Tore-Differenz herausgeschossen hätte. Diese Tore, nur mal so zum Beispiel, hätte Mittelfeldspieler Jude Bellingham ganz allein in der zweiten Halbzeit schießen können.

"In der 89. Minute habe ich schon kurz hoch geguckt", sagt Torwart Gregor Kobel

Nur: Am Samstag ging es für Dortmund nicht nur um Punkte und Tore, sondern vor allem auch darum, die Geister der vorangegangenen Woche zu bändigen. Da hatte der BVB durch einen bizarren Kollaps in den letzten sechs Minuten der Partie gegen den SV Werder Bremen einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben und noch mit 2:3 verloren. "In der 89. Minute habe ich schon kurz hoch geguckt", sagte Torwart Gregor Kobel und meinte: hinauf zur elektronischen Anzeigentafel im großen, mit 60 000 Zuschauern gut gefüllten Rund.

Unterm Tribünendach war schon in der 32. Minute aus Berliner Sicht ein "0:1" zu lesen, und das war zu diesem Zeitpunkt so schmeichelhaft, wie es bis zum Ende blieb. Die Dortmunder brachten es insgesamt auf stattliche 24 Torschüsse - doppelt so viele wie Hertha. "Eins vorweg", merkte Kobel an: "Wir müssen die Tore früher machen."

Er selbst hatte zwei, drei Mal herausragend eingreifen und den Punkt retten müssen, unter anderem bei einem späten, großartigen Schuss von Herthas Marco Richter, der an der Querlatte landete. Tore verhindern ist einerseits Kobels Job, der entscheidende Charakter seiner Taten aber barg auch unnötig viel Thrill.

Auch Torschütze Anthony Modeste hatte schon vor seinem Torerfolg - natürlich per Kopf, natürlich nach einer Flanke, in diesem Fall von Özcan - zwei Großchancen vergeben. Ein solch großzügiger Umgang mit Torgelegenheiten gehe "nicht immer glatt", mahnte Kobel. Doch auch er schaute dabei nicht so drein, als läge ihm daran, den Wein mit Wasser zu verdünnen. Nicht an diesem Samstag, an dem die Freude obsiegte.

Bei keinem war sie größer als bei Modeste, der nach seinem Tor allen Mitspielern davonlief und an der Außenlinie mit zusammengekniffenen Augen in den Armen von Trainer Terzic landete. "Ich habe so viel auf den Deckel gekriegt, aber der Trainer war immer für mich da", sagte der Franzose, der zu Saisonbeginn aus Köln verpflichtet und fast schon als Fehleinkauf gebrandmarkt worden war.

Detailansicht öffnen Trainer und Torjäger: Terzic freut sich mit Modeste. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Seine ersten beiden torlosen Spiele waren zu einer Dürre von biblischem Ausmaß hochgejazzt worden. Terzic hingegen warb in Berlin um Sachlichkeit. Dortmund habe seit Jahren keinen "Zielspieler in der Box" vom Schlage Modestes gehabt; die Umstellung auf die neuen Stilmittel, die der BVB brauche, um Modeste glänzen zu lassen, erfordere Zeit - und Übung. Unter der Woche ließ Terzic mit Bedacht das Spiel über die Flanken trainieren. Das Resultat: "Wenn ein Stürmer mehr Bälle bekommt, dann ist es einfacher", sagte Modeste.

Ein Segen war für ihn im Besonderen und die Dortmunder Mannschaft im Allgemeinen, dass Salih Özcan mitspielen durfte, zum ersten Mal in dieser Saison. Özcan, wie Modeste in der Vorsaison Kölner, fügte sich ein, als spiele er schon seit Jahren beim BVB. Er räumte auf, beruhigte das Spiel, ordnete Gedanken - und bediente eben Modeste per Flanke.

Özcan sei "herausragend" gewesen, lobte Terzic - zu recht. Denn der türkische Nationalspieler steht auch für eine Robustheit im Mittelfeld, die es der neu konzipierten Innenverteidigung leichter macht, gegnerische Angriffe zu neutralisieren. Ihm sei es nicht wichtig, "dass sein Fußball sexy aussieht", erläuterte Terzic.

Ob die neue Komposition des Kaders, zu der Innenverteidiger wie Nico Schlotterbeck und der spät eingewechselte Niklas Süle zählen, dann wirklich reicht, um die Bayern in einen Titelkampf zu zwingen, der jeden einzelnen Buchstaben des Wortes verdient, ist damit nicht gesagt. Aber in Umrissen ist erkennbar, dass sich sogar Spieler vom neuen Kampfgeist anstecken lassen, die immer in Verdacht stehen, auf dem Platz lieber Cohibas zu genießen statt zu arbeiten: Julian Brandt oder Marco Reus, die nach dem Spiel gegen die Hertha mit gut durchgeschwitzten Hemden vom Platz gingen, weil auch sie gearbeitet hatten, als es nötig war.

Und dennoch: Der Anfang von Berlin ist nur das, ein Anfang. "Die richtige Challenge wird sein, dass wir das auch im Januar und im Februar machen, wenn's streng ist und wenn's kalt ist, und wenn's regnet", sagte Torwart Kobel.