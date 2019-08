3. August 2019, 22:45 Uhr Supercup Der BVB setzt ein erstes Zeichen

Borussia Dortmund gewinnt im Supercup mit 2:0 (0:0) gegen den FC Bayern.

Paco Alcácer und Jadon Sancho erzielen die Treffer für den BVB.

Von Maik Rosner , Dortmund

Lucien Favre ging in die Hocke und ließ beide Arme nach vorne schnellen, ein paar Meter neben Borussia Dortmunds Trainer gestikulierte sein Kollege Niko Kovac vom FC Bayern kaum weniger engagiert. Es waren Mitte der zweiten Halbzeit Szenen, die belegten, dass die beiden Fußballlehrer wie ihre Vereine dem sonst eher nachrangigen Supercup diesmal durchaus eine größere Bedeutung zumaßen. Das erste Zeichen zu setzen, wie es sich beide Mannschaften vor dem Titelkampf in der Bundesliga für diesen Samstagabend vorgenommen hatten, war am Ende allerdings vor allem dem BVB gelungen.

Dank der Tore von Paco Alcácer (48.) und Jadon Sancho (69.) gewann der selbsternannte Ligatitel-Anwärter aus Dortmund 2:0 (0:0) gegen den Abo-Meister aus München, der in der Vorsaison nach zwischenzeitlich neun Punkten Rückstand auf den BVB mit zwei Zählern vor diesem ins Ziel kam. Nun bekamen die Bayern zumindest eine vage Ahnung, dass es in der kommenden Saison womöglich noch ein bisschen kniffliger werden könnte, nach zuletzt sieben Meistertiteln in Serie den achten folgen zu lassen.

Es war allerdings auch ein Muster ohne größeren Wert, trotz der vergleichsweise großen Beachtung, die dem ersten Vergleich der beiden wohl größten Konkurrenten um den Meistertitel diesmal zuteil geworden war. Die Aussagekraft war nicht nur deshalb überschaubar, weil das erste Pflichtspiel der Saison noch eher der Vorbereitung zugerechnet werden kann. Sondern auch, da beide Mannschaften weitgehend ohne ihre neuen Angestellten auskommen mussten.

In der Aufstellung der Dortmunder war von den Zugängen nur Nico Schulz dabei, der aus München zurückgekehrte Mats Hummels stand dagegen wegen muskulärer Probleme gar nicht im Kader, ebenso wie die verletzten Julian Brandt, Thorgan Hazard und Mateu Morey sowie Stammtorwart Roman Bürki, den Marwin Hitz vertrat. "Wir waren alle der Meinung, Vernunft walten zu lassen trotz der Bedeutung des Spiels, insbesondere für mich", twitterte Hummels zu seinem kurzfristigen Verzicht.

Bei den Bayern fand sich sogar gar kein Neuer in der Startelf wieder. Benjamin Pavard und Jann-Fiete Arp saßen zunächst auf der Bank, der bisherige Rekordzugang Lucas Hernández war wegen seines Aufbautrainings wie die angeschlagenen Serge Gnabry und Javier Martínez gar nicht mit nach Dortmund gereist. Wie knapp der Kader der Münchner bisher noch bemessen ist, zeigte auch der Blick auf die Ersatzbank, auf der die beiden Ersatztorhüter Sven Ulreich und Ron-Thorben Hoffmann sowie die beiden Nachwuchsspieler Sarpreet Singh und Ryan Johansson saßen. Statt der neuerdings möglichen 20 Kicker im Spielkader hatten die Bayern nur 19 Plätze ausgeschöpft. Und da auch Leroy Sané trotz der nahezu stündlich neuen Meldungen über seine anstehende Verpflichtung noch nicht von Manchester City zum FC Bayern übergelaufen ist, standen sich nun zwei Mannschaften gegenüber, die vor allem an die Vorsaison erinnerten, dabei allerdings neben den meisten Zugängen auch ohne ihre Abgänge auskommen mussten.

Das auf den ersten Blick Erstaunliche war nun, dass die jeweils bestens miteinander vertrauten Kollegen häufig ziemlich große Abstimmungsprobleme offenbarten. Bei den Dortmundern war das zunächst vor allem in der Offensive zu besichtigen, in der sie gleich mehrere gute Konterchancen durch unsaubere Zuspiele versiegen ließen. Bei den Bayern wiederum mangelte es besonders in der Defensive und im Aufbau an Homogenität, woraus auch jene Großchance des BVB nach 50 Sekunden resultierte, die eigentlich ein packendes erstes Kräftemessen versprach, das sich dann allerdings wegen zahlreicher Ungenauigkeiten nur bedingt einstellte. Aus Niklas Süles Ballverlust war die erste Chance resultiert, als Raphael Guerreiro von links zurücklegte, Bayerns Torwart Manuel Neuer aber mit einem beachtlichen Reflex gegen Marco Reus abwehrte.