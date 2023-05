In jedem Tor eine Extraportion Emotion: Sébastien Haller erzielt das Dortmunder 1:0 in Augsburg.

Von Christof Kneer

Das erste Tor, das Sébastien Haller am Sonntagabend in Augsburg erzielte, war das schönere, aber am Ende dieser Saison ist es wichtiger, über das zweite zu sprechen. Dieses zweite Tor war eines von jener Gattung, die regelmäßig diskriminiert wird. Haller stand halt so rum im Strafraum und hatte das Glück, dass Augsburgs Torwart Koubek ihm den Ball vor die Füße lenkte. Er musste ihn dann nur noch reinschieben, eine Übung, die auch ein Kreisligaspieler beherrscht.