Dass Ballkinder das Spiel beschleunigen und verzögern können, ist nichts Neues, immer wieder sind sie dadurch an Toren beteiligt – oder ziehen den Zorn der Gegner auf sich. Für Noel Urbaniak, der in der B-Jugend des Hombrucher SV aktiv ist, war das Länderspiel sein Debüt als Balljunge. Häufig übernehmen Nachwuchsspieler aus der Region diese Aufgabe. Eine vorgegebene Schulung gibt es nicht, eher eine Einweisung. Eigentlich gehört zu dieser auch der Auftrag, sich unparteiisch zu verhalten. In den Ligen in England und Italien dürfen Ballkinder die Bälle deshalb nur noch auf Hütchen legen, die alle paar Meter am Spielfeldrand stehen. Von dort müssen die Spieler sich dann selbst einen neuen Ball nehmen, wenn ein anderer ins Aus oder auf die Tribüne geflogen ist. Auch in Deutschland wird das diskutiert. Schade eigentlich: Geschichten wie die von Noel Urbaniak könnte es so bald nicht mehr geben.