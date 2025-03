Von Ulrich Hartmann

Wer hat je versucht, in leuchtenden Warnwesten in den Tresorraum einer Bank einzubrechen? Die Fußballer von Borussia Dortmund haben das gegen den FC Augsburg gewissermaßen probiert, denn ausgerechnet gegen diese zuvor mehr als sieben Stunden gegentorlosen Gäste spielten sie anlässlich des BVB-Meistertitels von 1995 in neongelben Sondertrikots. „Dare to stand out“ – trau dich, aufzufallen – lautete das damit einhergehende Motto, aber um hervorzustechen, brauchen die Dortmunder in dieser Saison keine auffälligen Trikots. Sie fallen regelmäßig durch skurrile Niederlagen auf.