28. April 2019, 18:56 Uhr Doppelerfolg des FC Barcelona Katalanische Feiertage

Dank Lionel Messi hat Barcelona den 26. Meistertitel erobert - bei den Männern. Auch Barças Frauen jubelten: Sie schlugen den FC Bayern im Halbfinal-Rückspiel der Champions League 1:0 und stehen nun im Finale.

Von Anna Dreher , Barcelona/München

Kheira Hamraoui saß mit hängendem Kopf auf dem Rasen des Mini Estadi. Sie wurde getröstet, aber es dauerte, bis sie wieder aufstand. Hamraoui war mit ihrem Tor im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales vor einer Woche zur Heldin des FC Barcelona geworden. Das Finale aber wird sie verpassen. Ein paar Meter weiter saßen auch Spielerinnen des FC Bayern, enttäuscht und traurig. Hamraouis Reaktion täuschte ja über die wahren Verhältnisse hinweg: Barcelona gewann auch das Rückspiel mit 1:0 (1:0), trotz Unterzahl und dank eines Elfmeters.

‹ › Kollektive Freude: Die Frauen des FC Barcelona setzen sich gegen den FC Bayern im Halbfinale der Champions League durch. Bild: AFP

‹ › Untröstlich: Die Münchnerinnen Jovana Damnjanovic (links) und Fridolina Rolfö nach der zweiten 0:1-Niederlage gegen den FC Barcelona. Bild: Joan Monfort/AP

‹ › Der Neue unter den Serienmeistern Messi, Suárez und Rakitic? Kevin-Prince Boateng (oben, dritter von links) wurde erstmals Meister in Spanien. Bild: Manu Fernandez/dpa Wird geladen ...

Aus dem vergangenen Wochenende sind also katalanische Feiertage geworden. Die Frauen haben am Sonntag erstmals das Finale der Champions League erreicht, in dem sie am 18. Mai in Budapest auf Lyon treffen. Die Männer hatten sich am Abend zuvor schon gegen Levante ihre 26. Meisterschaft gesichert, drei Spieltage vor Saisonende mit neun Punkten Vorsprung und einem besseren direkten Duell gegen Atlético Madrid. Es ist Barcelonas achter Ligagewinn in den vergangenen elf Jahren. Lionel Messi, wer sonst, schoss gegen Levante das entscheidende Tor.

Meister seit 2010 2010 FC Barcelona 99 Punkte / +3 Vorsprung 2011 FC Barcelona 96 Punkte / +4 2012 Real Madrid 100 Punkte / +9 2013 FC Barcelona 100 Punkte / +15 2014 Atlético Madrid 90 Punkte / +3 2015 FC Barcelona 94 Punkte / +2 2016 FC Barcelona 91 Punkte / +1 2017 Real Madrid 93 Punkte / +3 2018 FC Barcelona 93 Punkte / +14 2019 FC Barcelona bisher 83 Punkte / +9

Ein Tor wie dieses hätten auch Bayern Münchens Frauen vor 12 764 Zuschauern gebraucht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle trat von Beginn an so auf, wie sie es sich vorgenommen hatte: mutig. Sie setzte die Katalaninnen früh unter Druck, die ihre sonst so einschüchternde Dominanz durch Ballbesitzspiel kaum entfalten konnten. Mehrmals kam Bayern gefährlich vors gegnerische Tor, aber wie schon im Hinspiel und auch zuletzt in der Liga blieben diese Annäherungen ohne Erfolg. Nationalspielerin Melanie Leupolz hätte das nach 31 Minuten ändern können - doch sie traf nach einer Ecke nur die Latte. Barcelona machte es nicht besser, profitierte dann aber von einer zu beherzt verteidigenden Gina Lewandowski, die Lieke Martens im Strafraum zu Boden zerrte. Bei dem von Mariona Caldentey verwandelten Elfmeter blieb Laura Benkarth chancenlos (45.+2). Bayern hatte oft die Gelegenheit, auszugleichen, doch selbst als Barcelona nach Gelb-Rot für Hamraoui (71.) nur noch zu zehnt auf dem Platz stand, trafen sie nicht. Damit findet das Finale der Champions League bei den Frauen erst zum vierten Mal ohne deutsche Beteiligung statt.

Lionel Messi übrigens hat gerade einen Rekord aufgestellt. Zehn Mal Meister wurde noch kein Spieler mit dem FC Barcelona. Und weil sich gerade sehr viel um "Game of Thrones" dreht, konnte auch Barça nicht anders, als sich der Bilder der TV-Serie zu bedienen: Messi auf dem Thron, um sich herum seine Meisterpokale. Es ist der erste Titel auf dem Weg zum angepeilten dritten Triple. Womöglich lassen die Frauen und Männer dieses Klubs bald weitere Feiertage folgen.