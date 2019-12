Russland geht nun auch offiziell gegen die von der Welt-Anti-Doping-Agentur verhängte Vierjahressperre vor. Das gab Juri Ganus, Chef der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, bekannt. Es steht eine monatelange juristische Auseinandersetzung bevor, die sich bis zu den Olympischen Spielen in Tokio hinziehen könnte. Die Wada hatte am 9. Dezember wegen Manipulationen an Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor Sanktionen gegen Russland beschlossen, die vielen Beobachtern nicht weit genug gingen - den Russen aber zu weit.