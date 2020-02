Es ist schon später Nachmittag, als eine seltene Heiterkeit den Schwurgerichtssaal im Innsbrucker Landesgericht erfasst. Staatsanwalt Dieter Albert schaut den Angeklagten Walter Mayer besorgt an: Mayer sei ja doch ganz schön erblasst unter seinem grauen Haupthaar. "Sollen wir Ihnen einen Kaffee holen?", fragt Albert. Na, passt schon, antwortet Mayer. Aber der Ankläger lässt nicht locker, wie sich das eben gehört. "In China waren Sie aber ned?", flachst er. Bloß nicht auch noch eine Coronavirus-Epidemie am Landesgericht! Mayer lacht wieder matt; keine Sorge, er sei nur bis zum Vortag erkrankt gewesen. Die Verhandlung, die sich nun schon seit sechs Stunden zieht, habe er aber auf keinen Fall platzen lassen wollen.

Seit Wochen sind in Innsbruck zwar keine Viren, dafür die Ausläufer der Operation Aderlass zu spüren. Die zuständigen Ermittler hatten vor einem Jahr das mutmaßliche Blutdopingnest des Erfurter Sportarztes Mark Schmidt ausgehoben, und viele von Schmidts Kunden wurden zuletzt zu Bewährungsstrafen verurteilt: die österreichischen Skilangläufer Max Hauke und Dominik Baldauf, ihr ehemaliger Trainer Gerald Heigl, Johannes Dürr natürlich, der als Kronzeuge das Netzwerk enttarnt hatte. Anderen steht der Prozess noch bevor.

Und dann ist an diesem Februarmittwoch dieser alte Bekannte wieder mittendrin: Walter Mayer, ebenfalls langjähriger Trainer im Österreichischen Skiverband (ÖSV), der bereits vor sieben Jahren als Dopingkurier verurteilt worden war. Mayer soll schon damals Athleten wie Dürr weiter mit Stoff versorgt und beim Dopen unterstützt haben; bis 2019 sei er involviert gewesen. So lautet die neuerliche Anklage.

Turin, Spritzbesteck, Straßensperre - Walter Mayer und das Doping

Walter Mayer also. Der Mayer, der die österreichischen Langläufer vor der Jahrtausendwende aus der Erfolglosigkeit hob. Bis eine Putzfrau in einem Haus, das der ÖSV-Tross während der Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City angemietet hatte, Geräte für Bluttransfusionen fand. Das Internationale Olympische Komitee sperrte Mayer für seine Leistungsmessen, doch der ÖSV ernannte ihn 2004 erneut zum Cheftrainer, für Langlauf und Biathlon. Bei Olympia 2006 in Turin ließen sie ihn sogar in der Unterkunft nächtigen. Dann rückten die Carabinieri ein. Sie fanden 100 Spritzen, 30 Schachteln Medikamente, ein Sportler schmiss sein Spritzenbesteck aus dem Fenster. Mayers Flucht endete im Alkoholnebel und in einer Straßensperre in Kärnten. Langwierige Prozesse folgten, 2013 ein letztinstanzliches Urteil, das sich heute arg vertraut liest: Mayer, so der Richter, hatte Athleten bis 2009 mit Wachstumshormon, Steroiden und dem Blutbeschleuniger Epo versorgt und sich als Architekt von Dopingplänen betätigt.

Turin, Spritzbesteck, Straßensperren: Das alles wirkte damals wie eine schmutzige Bestätigung dafür, wie fest der Betrug im Herzen des Sports wurzelt. Es war auch die Geburtsstunde eines legendären Bonmots. "Austria is a too small country to make good doping", sagte Peter Schröcksnadel, der affärenumtoste Präsident des ÖSV, in Turin bei einer eilig anberaumten Presserunde. Wobei er ja gar nicht so sehr im Unrecht war. Schlechtes Doping hatte er nicht ausgeschlossen.

Mayers Verteidiger Hans-Moritz Pott reißt diese Vita seines Mandaten am Mittwoch in Innsbruck noch einmal an. Es sei ja schon beachtlich, dass man den 62-Jährigen jetzt wieder "zum Kapo eines Systems" machen wolle. Genauso absurd sei es, dass die Staatsanwaltschaft ihre neuerliche Anklage auf den Aussagen von Johannes Dürr errichte. Niemand habe bei den Aderlass-Ermittlungen so oft gelogen oder seine Aussagen geändert, findet Pott. Zum Beispiel mit einer nachgeschobenen Beichte, in der Dürr auch Mayer belastet hatte.