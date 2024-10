Der einstige französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba hat nach Ansicht des Internationalen Sportgerichtshofs Cas nicht vorsätzlich gedopt. So begründete das höchste Sportgericht in Lausanne die von vier Jahren auf 18 Monate verkürzte Dopingsperre für den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler von Juventus Turin. Der Cas bestätigte Berichte über diese Entscheidung bereits vor wenigen Tagen, nannte jedoch keine Einzelheiten zur Begründung. Das zuständige Gremium habe sich bei seiner Entscheidung auf die „Beweise und rechtlichen Argumente, wonach die Einnahme von DHEA, der Substanz, auf die Herr Pogba positiv getestet wurde, nicht vorsätzlich erfolgte“, gestützt, hieß es in einer Cas-Mitteilung. Der positive Dopingbefund sei das „Ergebnis der irrtümlichen Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels, das ihm von einem Arzt in Florida verschrieben worden war“.