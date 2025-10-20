Zum Hauptinhalt springen

MeinungStudien im Sport:Das Dopingproblem ist riesig – es wird gedopt wie eh und je

Kommentar von Johannes Aumüller

Die Nationale-Anti-Doping-Agentur erwischt kaum Dopingsünder.
Die Nationale-Anti-Doping-Agentur erwischt kaum Dopingsünder. (Foto: Jörg Carstensen)

Neue Umfragen legen hohe Betrugsquoten in Großbritannien und Spanien nahe. Höchste Zeit, dass der deutsche Sport mal wieder seine Athleten befragt.

Wie viele deutsche Sportler dopen? Schauen wir einfach in die Statistiken der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada). Im Jahresbericht 2024 sieht das so aus: Rund 16 500 Urin- und Bluttests hat sie genommen, 93 mögliche Verstöße hat sie festgestellt, am Ende kam es zu 20 Sanktionen. Ergo: Nur etwas mehr als 0,1 Prozent der Proben führten zu einer Strafe. Wow, der deutsche Sport ist aber wirklich sauber.

