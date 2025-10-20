Wie viele deutsche Sportler dopen? Schauen wir einfach in die Statistiken der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada). Im Jahresbericht 2024 sieht das so aus: Rund 16 500 Urin- und Bluttests hat sie genommen, 93 mögliche Verstöße hat sie festgestellt, am Ende kam es zu 20 Sanktionen. Ergo: Nur etwas mehr als 0,1 Prozent der Proben führten zu einer Strafe. Wow, der deutsche Sport ist aber wirklich sauber.