1. März 2019, 18:58 Uhr Doping-Netzwerk in Erfurt Es gibt Parallelen zum Fuentes-System

Die Idylle der nordischen Ski-WM in Tirol wurde am Mittwoch massiv gestört: Fünf Kollegen derer, die hier in der Loipe von Seefeld wetteifern, wurden vorübergehend festgenommen.

Die österreichischen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf sind im Zuge der Razzien bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld geständig und mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Das mutmaßliche Doping-Netzwerk um den Erfurter Sportmediziner Mark Schmidt wurde über Wochen observiert.

Der Este Tammjärv berichtet unter anderem von Blutdoping in Berlin und in Frankfurt.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Wer aus dem Innsbrucker Polizeigefängnis hinaustritt, blickt auf einen Fußballplatz auf der gegenüberliegenden Seite. Doch nach sportlicher Betätigung dürfte Max Hauke, 26, und Dominik Baldauf, 26, am Donnerstagabend der Sinn kaum gestanden haben. Denn sie taten diesen Schritt in die Freiheit nach rund 30-stündiger Festsetzung mit stundenlangen Verhören.

Am Mittwochvormittag waren die österreichischen Langläufer am Rande der nordischen Ski-WM in Seefeld ergriffen worden - im Rahmen der breit angelegten "Operation Aderlass", in der die Ermittler einem von Deutschland aus gesteuerten Doping-Netzwerk nachgehen. Nun sind Hauke und Baldauf zwar vorerst wieder auf freiem Fuß, nachdem sie Blutdoping eingeräumt und umfangreich ausgesagt haben, wie die Behörden mitteilten. Aber ihnen drohen gravierende Folgen, die weit hinausgehen über eine Sperre durch den Ski-Verband und den üblichen Spießrutenlauf im Milieu eines Sportbetriebs, der bislang ihr Lebensmittelpunkt war. Beiden drohen bis zu drei Jahre Haft wegen Sportbetruges.

"Ich will nur hoffen, dass sie jetzt nicht völlig verzweifeln", sagt Johannes Dürr, der Kronzeuge, der mit seinem Doping-Geständnis die Ereignisse der vergangenen Tage ausgelöst hatte. Viele in der Branche brandmarken Dürr jetzt als Verräter, wieder mal wird im Sport der Versuch gestartet, einen der seltenen Kronzeugen zu stigmatisieren. Doch Dürr beteuert, dass er gegenüber den Behörden keine Sportlernamen genannt habe, schon gar nicht die der in Seefeld Festgenommenen. Und das bestätigen auch die Ermittler: Die konkreten Athletennamen erfuhren die Behörden erst dadurch, dass sie das mutmaßliche Doping-Netzwerk um den Erfurter Sportmediziner Mark Schmidt über Wochen observierten.

Hauke und Baldauf sind - neben den Esten Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu sowie dem Kasachen Alexej Poltoranin - bisher die einzigen Athleten-Gesichter des neuen Doping-Skandals. Doch das dürfte sich bald ändern. Zu umfangreich scheint das Wirken jener Gruppe um Schmidt gewesen zu sein, der die Ermittler ein weltweites, jahrelanges organisiertes Blutdoping vorwerfen. Zu groß war offenkundig der Klientenstamm, und zu viele Blutbeutel nebst anderen Beweismaterialien liegen nun dank der umfangreichen Razzien am Mittwoch in Tirol und Thüringen zur weiteren Prüfung bei den Behörden. Einige Dutzend Blutbeutel sind es nach SZ-Informationen.

Entsprechend alarmiert ist die Szene, denn die Ermittlungen nehmen gerade erst Fahrt auf. Alle fünf festgesetzten Sportler wurden inzwischen wieder freigelassen. Hingegen sitzen die vier allesamt deutschen Strategen des mutmaßlichen Dopingnetzwerks weiter fest. Schmidts Anwalt will sich zu den inhaltlichen Vorwürfen bisher nicht äußern, teilt aber mit, dass sein Mandant kooperiere.

Wie Blutdoping funktioniert Die Manipulation des Blutes gehört seit Jahrzehnten zum Repertoire von Dopern. Das Problem der Fahnder ist, dass sich Eigenblutdoping bei Kontrollen nahezu nicht nachweisen lässt. Bestenfalls über den sogenannten "Blutpass", der über Monate hinweg verschiedene Kontrollen miteinander vergleicht, kann dies gelingen. Das Ziel beim Eigenblutdoping ist, dass sich die Zahl der roten Blutkörperchen im Körper erhöht und sich somit die Ausdauerfähigkeit verbessert. Dabei läuft der Betrug so ab: Zunächst wird dem Athleten bis zu einem Liter Blut abgenommen. Dieses wird bearbeitet und kühl gelagert. Der Körper muss nun den Blutverlust ausgleichen. Nach einigen Wochen wird das gekühlte Blut in den Körper zurückgeführt, meist vor wichtigen Wettkämpfen. Die zusätzliche Flüssigkeit wird schnell wieder ausgeschieden, aber die roten Blutkörperchen bleiben. Blutdoping ist nicht nur verboten, es kann auch sehr gefährlich werden. Das erlebte der frühere Telekom-Radprofi Patrik Sinkewitz Mitte der Nullerjahre in der Freiburger Klinik. Obwohl es bei zwei Versuchen Probleme bei der Rückführung des Blutes gab, wurde die Behandlung fortgesetzt. Er sei dem "Risiko schwerster Komplikationen" ausgesetzt gewesen. Sie hätten tödlich enden können, hieß es in einem Expertenbericht. SZ

Manch einer der Festgenommenen hat sich schon ausführlich geäußert. Der Este Tammjärv etwa berichtete am Freitag auf einer Pressekonferenz über seine Dopingpraktiken und seine Verbindungen nach Deutschland. Er habe, so gaben es estnische Medien wieder, seit 2016 mit Schmidt zusammengearbeitet. In Frankfurt und Berlin hätten Blutentnahme und Re-Infusion stattgefunden. Und Trainer Mati Alaver räumte ein, den Kontakt zum Dopingarzt vermittelt zu haben. Bemerkenswert war auch, wie schnell die estnischen Vertreter betonten, dass die beiden festgesetzten Athleten abseits des eigentlichen Kaders trainiert hätten.

Solche Aussagen, kombiniert mit weiteren Erkenntnisse, dürften sehr wahrscheinlich zu weiteren Dopern führen. Denn die sichergestellten Blutbeutel werden sich konkret Athleten zuordnen lassen; die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) ist eingebunden, die nationalen Anti-Doping-Agenturen diverser Länder ebenso. Dass der Vorgang zahlreiche Sportarten und mehr Nationen betrifft, ist ebenfalls klar. So erwächst aus Erfurt die spannende Frage, ob es Anknüpfungspunkte gibt zu einschlägig bekannten Blutdopinggruppen aus der jüngeren Vergangenheit.