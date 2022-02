Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth

Auf Moskaus Straßen haben sie sich rasch um Unterstützung bemüht für das derzeit berühmteste Gesicht des russischen Sports. "Kamila, wir halten zu dir", dieses Plakat ist dort jetzt öfter zu sehen, wie Aufnahmen im Internet zeigen. Die Verantwortlichen des Hotels "Salut" im Südwesten der Stadt haben gar auf die komplette Fassade, über mehr als anderthalb Dutzend Etagen, ein Bild der Eiskunstläuferin projiziert. Das passte auch bestens zu den Worten, die Dmitrij Peskow, der Sprecher von Staatspräsident Wladimir Putin, der Eiskunstläuferin Kamila Walijewa aus der Heimat zurief: "Du bist Russin!", lautete seine Grußbotschaft, "Kopf hoch, und besiege alle!"

Was für eine Aufforderung an ein 15 Jahre altes Mädchen, das gerade von einem Dopingsturm erfasst wird, auf der größten Bühne des Sports. Und das jetzt auch den Kopf hinhalten muss für die offenkundigen Abgründe des Sportsystems im Riesenreich Russland.

Am vergangenen Freitag wurde öffentlich, dass Walijewa positiv auf das im Sport verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden war. An diesem Montag will der Internationale Sportgerichtshof (Cas) ein Urteil zu der Frage fällen, welche Konsequenzen das hat. Zunächst für Walijewa persönlich, die am Dienstag im olympischen Einzel starten will (bzw. soll); aber auch für die russische Eiskunstlauf-Mannschaft, die mit der 15-Jährigen an der Spitze vor knapp einer Woche das Team-Event bei den Winterspielen in Peking gewonnen hatte.

Und letztlich geht es dabei immer auch um Russlands gesamtes Olympiateam, das - man kann die Absurdität nicht oft genug wiederholen - in Peking als Folge des Staatsdopingskandals offiziell gar nicht als Russland antritt, sondern als Abordnung des russischen Olympia-Komitees ROC.

Es geht um Russlands gesamtes Olympia-Team

Besiege alle! Das bezieht sich erst einmal nicht auf die Konkurrenz auf dem Eis, sondern auf die Umstände dieses Dopingverfahrens. Am Sonntag um 20.30 Uhr Pekinger Ortszeit vernahm ein Richtertrio des Cas die Eiskunstläuferin; sie war per Video zugeschaltet. Welche Angaben sie in der Sache machte, wurde zunächst nicht öffentlich.

Eine 15-Jährige, positiv getestet auf ein Mittel, das den Blutfluss zum Herzen verbessern soll, laut Experten aber mehr Schaden als Nutzen anrichten kann - und das vor dem Hintergrund des jahrelangen, staatlich abgeschirmten Betrugs. Das ist womöglich ein Fall von Kinderdoping. Und so dürfte der Strudel des Falls nun auch diejenigen erfassen, die wohl in erster Linie erklären müssen, wie ein Medikament für Herzkranke in den Körper eines Teenagers gelangt: also Kamala Walijewas Trainer- und Betreuerstab.

Ganz besonders dürfte dabei Filipp Schwetskij in den Fokus rücken, ein in Dopingfragen vorbelasteter Mannschaftsarzt. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt übernahm er, als russische Ruderer gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen hatten, die Verantwortung und wurde in diesem Kontext gesperrt. Es ging um verbotene Infusionen, auch wenn Schwetskij beteuerte, die verabreichten Mittel selbst seien legal gewesen.

Im vergangenen Oktober wunderten sich russische Medien erstmals, dass er trotzdem an der Seite von Walijewa und Russlands Eiskunstläufern auftauchte. Ironischerweise erhielt Schwetskij erst kürzlich ein großes Dankeschön von Staatschef Putin - für seinen Beitrag zum Kampf gegen das Coronavirus, den er in seinem Hauptjob als Arzt geleistet habe.

Walijewas Trainerin könnte näher beleuchtet werden

Auch Walijewas Trainerin könnte erneut intensiver beleuchtet werden: Eteri Tutberidse umweht seit Jahren ein fragwürdiger Ruf, weil sie ihre Kaderschmiede mit harter Hand führt. Walijewa, Jahrgang 2006, war die nächste aus einer langen Linie an Kinderstars, die in Peking groß rauskommen sollten. Tutberidse beteuerte vor russischen Reportern am Wochenende, ihr Schützling sei "sauber und unschuldig". Dabei ist Tutberidse selbst schon mit erstaunlichen Einlassungen zum Thema aufgefallen.

Im April 2019 fabulierte sie in einem Interview beim Fernsehsender "Rossija 1" unter anderem über Meldonium - jenes Herzmittel, das in Osteuropas Spitzensport weit verbreitet war, ehe es 2016 auf die Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) gelangte. Meldonium, so gab sie da zu verstehen, habe doch keinerlei "Dopingeigenschaften".

Es helfe nicht, höher, stärker und schneller zu springen, es helfe doch bloß, sich schneller zu erholen - was auch schon gegen den Geist der Anti-Doping-Regeln verstößt, aber gut. Man habe es halt verboten, plauderte Tutberidse weiter, also habe man nach "etwas Neuem" suchen müssen. Denn ihre Athleten müssten "trotzdem einige Vitamine erhalten, die ihnen helfen, sich von der Müdigkeit zu erholen".

Detailansicht öffnen Daheim in Moskau ist Walijewa eine Bekanntheit - und selbstredend unbescholten. (Foto: LEV SERGEEV/REUTERS)

Meldonium, ein Vitamin? Trimetazidin, etwa auch ein Vitamin - und das neue Meldonium? Oder wird rund um die Cas-Anhörung eine ganz andere Erklärung präsentiert?

Interessant ist auch, dass schon einmal eine russische Athletin mit Trimetazidin aufflog, 2018 war das. Damals traf es die Bobfahrerin Nadeschda Sergejewna. Der Cas sperrte sie nicht; Sergejewa, hieß es, habe glaubhaft machen können, dass "wahrscheinlich" ein "kontaminiertes Produkt" Schuld an der Sache sei.

Aber jetzt? Wenn ein Dopingmittel bei einer 15-Jährigen gefunden wird, ist das ein so gigantischer Donnerschlag, das selbst die sonst sehr trägen Sportverbände in Bedrängnis geraten. Russlands Anti-Doping-Agentur (Rusada) und die Wada durchleuchten jetzt Walijewas Begleitpersonal. Der Kodex der Wada schreibt dies vor, wenn es bei Minderjährigen zu Dopingfällen kommt.

Wobei es erstaunlich wäre, wenn dies viele Erkenntnisse brächte. Bedeutender dürfte schon sein, dass sich die USA wohl mit staatlichen Methoden einschalten. Der Vorgang erfüllt alle Vorgaben des "Rodchenkov Act" - jenes nach dem Kronzeugen des Staatsdopingskandals benannten Gesetzes, mit dem die US-Justiz seit Neuem rund um den Globus Dopingthemen nachgehen kann.

Die Sportinstanzen müssen derweil erst einmal klären, wie das grundsätzlich sein kann: dass Walijewa sechs Wochen nach ihrem Positivtest überhaupt in Peking starten durfte.

Ihre Probe war am 25. Dezember bei den nationalen Meisterschaften von der Rusada genommen worden. Mitte Januar gewann sie das Einzel bei der EM, am 7. Februar Olympiagold mit Russlands Team. Das Dopinglabor in Stockholm, das Walijewas Probe analysierte - die Rusada ist wegen ihrer Verstrickung in den Dopingskandal formal weiter gesperrt oder "non compliant", wie das im Jargon heißt -, meldete aber erst am 8. Februar Auffälliges: In Walijewas Blutprobe habe man Trimetazidin gefunden.

Da hatte die Athletin ihr Team schon zur Goldmedaille getragen, dank ihrer spektakulären Vierfachsprünge. Die Rusada suspendierte Walijewa zunächst, eine Disziplinarkammer der Rusada lüftete den Bann aber rasch wieder. Dagegen reichten IOC und Wada hastig Einspruch ein, wegen des nahenden Einzel-Wettkampfes am Dienstag.

Das alles erklärt nur noch nicht, weshalb sechs Wochen verstrichen, ehe das Ergebnis der Probe verkündet wurde - und dies nicht nach spätestens 20 Kalendertagen geschah, wie es die Statuten diktieren. Das IOC verwies dazu am Wochenende an die Wada, diese habe das Stockholmer Labor ja zertifiziert. Das Stockholmer Labor sagte dazu aber nichts, weil es sich um ein laufendes Verfahren handele.

Auch die Wada lässt sämtliche Anfragen dazu unbeantwortet: wie es zu der langen Wartezeit kommen konnte; oder auch, weshalb die Rusada, die offiziell noch "non compliant" ist, schon wieder provisorische Sperren verhängen und lüften kann. Es handele sich - Überraschung - um ein "schwebendes Verfahren". Dafür teilte die Rusada Erstaunliches mit: Die Kollegen in Schweden hätten ausgerichtet, dass die Labormitarbeiter dort im Zuge der Corona-Pandemie verstärkt erkrankt gewesen sein. Das erkläre wohl die Verzögerungen.

Das klingt schon wieder alles so schrecklich hanebüchen wie in der Zeit, als Russland Hunderte vertuschte Dopingfälle und die Manipulation von Labordaten erklären musste. Dem Kanadier Dick Pound, einem der erfahrensten IOC-Mitglieder, das sich immerhin in Dopingfragen eine kritische Haltung bewahrt hat, fiel nun schon mal das auf, was fast alle Beobachter seit Jahren fordern: Ab einem gewissen Zeitpunkt müsse man sich eingestehen, dass ein Sportsystem "unbelehrbar" sei. Dann sei es vielleicht doch Zeit für eine "olympische Auszeit" - ein Kollektivbann für "ein, zwei, drei Olympische Spiele", so Pound.

Und Kamila Walijewa? Die umarmte nach ihrem Training am Wochenende zunächst Tutberidse, ihre Trainerin. Dann schritt sie, begleitet von drei Betreuern, an TV-Kameras und Reportern vorbei, ohne Kommentar. Hinter der Atemmaske meinte man ein zartes Lächeln zu erkennen.