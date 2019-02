27. Februar 2019, 14:29 Uhr Doping-Fahndung bei Ski-WM Fünf Spitzensportler bei Razzia festgenommen

Ermittler führten am Mittwoch eine Doping-Razzia am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld durch.

und -Dopingredaktion richten sich die Ermittlungen gegen mögliche Hintermänner von Dopingpraktiken. Bislang wurden neun Personen festgenommen, darunter fünf Sportler und ein deutscher Sportmediziner.

Die Ermittlungen legen nahe, was Experten und Brancheninsider ohnehin berichten: dass Doping auch im Wintersport weit verbreitet ist.

Von Thomas Kistner, Seefeld, und Claudio Catuogno

Der Wintersport hat einen neuen Dopingskandal - und diesmal führen die Spuren nach Deutschland. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung und ARD-Dopingredaktion führen Ermittler seit Mittwochvormittag Doping-Razzien am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld/Tirol durch. Wie das österreichische Bundeskriminalamt am Mittag mitteilte, wurden bei der "Operation Aderlass" bislang neun Personen festgenommen, darunter fünf Sportler. Außerdem gab es 16 Hausdurchsuchungen.

"Bei den festgenommenen Athleten handelt es sich um zwei österreichische, einen kasachischen und zwei estnische Spitzensportler", so das BKA in einer Mitteilung. Es handle sich um ein "weltweit agierendes Dopingnetzwerk", das man zerschlagen habe. Laut der österreichischen Kronen-Zeitung seien zwei österreichische Skilangläufer auf frischer Tat beim Blutdoping erwischt worden. Ein Sprecher des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass es beim deutschen WM-Team keine Razzien gegeben habe. Von den Untersuchungen sollen nach DSV-Angaben weder deutsche Sportler, noch das Umfeld oder deutsche Mannschaftsärzte betroffen sein.

Zwei weitere Festnahmen gab es in Erfurt, wo Ermittler die Praxis des deutschen Sportmediziners Dr. Mark Schmidt durchsuchten, der ebenfalls festgenommen wurde. Der Arzt soll Verbindungen in den Hochleistungssport haben. Auch ein mutmaßlicher Komplize wurde in Gewahrsam genommen.

Beide seien "dringend verdächtig, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchzuführen, um deren Leistung bei nationalen und internationalen Wettkämpfen zu steigern und dadurch illegale Einkünfte zu lukrieren", so das BKA weiter.

Doping ist auch im Wintersport offenbar weit verbreitet

Neben dem österreichischen Bundeskriminalamt, das die Einsätze koordiniert, sind auch deutsche Ermittlungsbehörden involviert. Offenbar richten sich die Ermittlungen gegen mögliche Hintermänner von Dopingpraktiken.

Ausgelöst hatten die Ermittlungen Aussagen von Langläufer Johannes Dürr, wie die Staatsanwaltschaft München mitteilte. Der 2014 des Dopings überführte österreichische Langläufer hatte zuletzt berichtet, dass er in Deutschland Blutdoping betrieb. In einer ARD-Dokumentation schilderte er Blutbehandlungen, die er im Großraum München sowie in Ostdeutschland erhielt. Namen von dopenden Teamkollegen oder von den Ärzten im Hintergrund nannte Dürr öffentlich allerdings nicht.

Insbesondere deutsche Athleten und Trainer hatten den Kronzeugen Dürr daraufhin kritisiert und ihn als Einzeltäter abgestempelt, der Aufmerksamkeit suche und mit seinen Aussagen zu Systemzwängen im Spitzensport andere Athleten unter Generalverdacht stelle. Die nun bekannt gewordenen Ermittlungen hingegen legen erneut nahe, was Experten und Brancheninsider ohnehin berichten: dass Doping auch im Wintersport weit verbreitet ist.