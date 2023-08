Kommentar von Johannes Aumüller

Das ist aber erstaunlich: Kaum ist die Tour de France vorbei, also der Zeitraum des Jahres, in dem der Radsport besonders im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, mehren sich die Mitteilungen des Weltverbandes UCI zu Verstößen aus der Welt der Pharmazie. Binnen einer Woche informierte er über gleich drei auffällige Befunde. Man kann sich vorstellen, wie froh die Radszene ist, dass diese sich nicht während der Tour offenbarten, als sie sich am rasanten Wettrennen zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar labte, sondern nur auf die Rad-WM abstrahlen, die an diesem Donnerstag begann.