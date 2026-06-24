Der Geher Alex Schwazer wird zum dritten Mal positiv getestet, wieder beteuert der Italiener seine Unschuld. Nun steuert der Fall auf ein schmutziges Finale zu.

Vor nicht einmal zwei Monaten berichteten italienische Medien von einem Wunder. Gemeint war allerdings keine spätösterliche Erscheinung, sondern ein Ereignis bei den deutschen Meisterschaften der Geher in Frankfurt-Kelsterbach, die auch ausländischen Athleten offenstand. Dort, so ging die Erzählung, erlebte Alex Schwazer, der Olympiasieger von 2008 über 50 Kilometer Gehen, 41 Jahre alt, Fitnesstrainer im Haupt- und Geher eher im Nebenberuf, eine sportliche Wiederauferstehung.