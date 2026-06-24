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Dopingfall Alex SchwazerInfamer Betrug – oder einer der irrsten Kriminalfälle der Sportgeschichte?

Lesezeit: 7 Min.

Da durfte er noch gehen: Alex Schwazer bei den italienischen Meisterschaften Anfang März.
Da durfte er noch gehen: Alex Schwazer bei den italienischen Meisterschaften Anfang März. Italy Photo Press/Imago

Der Geher Alex Schwazer wird zum dritten Mal positiv getestet, wieder beteuert der Italiener seine Unschuld. Nun steuert der Fall auf ein schmutziges Finale zu.

Von Thomas Kistner und Johannes Knuth

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Vor nicht einmal zwei Monaten berichteten italienische Medien von einem Wunder. Gemeint war allerdings keine spätösterliche Erscheinung, sondern ein Ereignis bei den deutschen Meisterschaften der Geher in Frankfurt-Kelsterbach, die auch ausländischen Athleten offenstand. Dort, so ging die Erzählung, erlebte Alex Schwazer, der Olympiasieger von 2008 über 50 Kilometer Gehen, 41 Jahre alt, Fitnesstrainer im Haupt- und Geher eher im Nebenberuf, eine sportliche Wiederauferstehung.

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