Sport in der Corona-Krise

Einer läuft noch: Vor leeren Rängen hat das griechische Olympische Komitee am Donnerstag im Panathinaikon Stadion die Fackel an Tokio übergeben. "Wir hoffen, dass das Olympische Feuer das Virus auslöscht", sagte Griechenlands NOK-Chef Spyros Kapralos. Momentan ist die Lage eher so, dass das Virus den Sport brachlegt: Wettkämpfe sind ausgesetzt, Training ist kaum möglich, und nun erlöscht auch das Flämmchen des Doping-Kontrollsystems.

Zu Wochenbeginn versorgte der deutsche Handball-Torwart Silvio Heinevetter seine sozialen Netzwerke mit einem Bild, das in diesen Tagen eher selten zu sehen ist. Ein Glastisch, darauf Wasser, Desinfektionsmittel - und verschiedene Utensilien, die für eine Urinkontrolle notwendig sind. Die Kontrolleure von der nationalen Anti-Doping-Agentur waren bei Heinevetter vorbeigekommen. "Ich war sicherlich eine der letzten deutschen Doping-Kontrollen", sagte er hinterher.

Damit liegt der Torwart der Berliner Füchse tendenziell richtig, aber er muss das gar nicht auf Deutschland beschränken. Im Zuge der Corona-Krise finden weltweit gerade sehr viel weniger Dopingtests statt. Niemand kann derzeit seriös sagen, wann sich das Sportgeschehen wieder fortsetzen lässt. Aber klar ist: Wenn es wieder weitergeht, wird ein chancengleicher, fairer Sport noch unmöglicher sein als er es ohnehin schon ist. Und das gilt insbesondere für die Sommerspiele in Tokio, an denen das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch immer unverdrossen festhält.

Das System bricht in diesen Tagen vollends zusammen

Das Kontrollsystem war zwar noch nie so prächtig, wie es die Verbände gerne behaupten und wie die große Zahl von weltweit mehr als 300 000 Tests pro Jahr nahelegt. Faktisch war es immer extrem lückenhaft und im globalen Vergleich ziemlich ungleich organisiert. Aber in diesen Tagen bricht es vollends zusammen. "Das ist die Stunde der Doper", fasste es der Schweizer Leichtathletik-Sprinter Alex Wilson im Tages-Anzeiger pointiert zusammen.

Bei der deutschen Nada sieht es nun so aus: Die Urintests sind reduziert worden. Die genaue Anzahl will sie nicht mitteilen. Auf Blutkontrollen verzichtet sie weitgehend, weil dort Ärzte oder Heilpraktiker dabei sein müssten. Diese wiederum werden im Land gerade selbstredend an anderer Stelle gebraucht. Zudem konzentriert sich die Nada ausschließlich auf die Athleten, die sich auf einen Tokio-Start vorbereiten.

Ähnlich ist es in vielen anderen westlichen Ländern, von Großbritannien bis zu den USA. Vielerorts sind die Kontrollen stark reduziert, manchmal faktisch bei null. Wettkämpfe finden ohnehin keine mehr statt, Trainingsstätten sind geschlossen, Kontrolleure können und dürfen auch nicht mehr so viel reisen wie gewohnt. Spanien oder Italien etwa befinden sich in einem staatlich verordneten Alarm- oder Notzustand. Da sind Kontrollen nur eine theoretische Möglichkeit. Auch verschiedene Labore sind geschlossen. China hatte nach dem Ausbruch der Coronakrise im Februar für eine gewisse Phase überhaupt nicht mehr kontrolliert.

Da klingt es umso ulkiger, wenn just aus dem Land, das in den vergangenen Jahren wie kein anderes für Dopingbetrug und lückenhafte Kontrollen stand, ein anders lautendes Statement kommt. "Die Inspektoren der Rusada arbeiten mit voller Kraft", teilt Russlands Anti-Doping-Agentur mit.

Diese Situation besorgt viele Sportler sehr. Der deutsche Marathonläufer Arne Gabius etwa begründet seine Forderung, die Olympischen Spiele zu verschieben, nicht zuletzt mit der Problematik bei den Kontrollen. Doch er hofft noch, "dass sie jetzt noch einige Ärzte finden, die Blutkontrollen abnehmen können". Auch pensionierte Ärzte oder Zahnärzte dürfen das tun, "wobei ich bei den Zahnärzten immer ein bisschen schmunzeln muss, weil die unter den Ärzten nicht als die bekannt sind, die am besten die Venen treffen."