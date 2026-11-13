Ein junger Körper gleitet ins Bild. Dort, wo sein rechter Unterschenkel sein sollte, hat er eine Prothese. Ein anderer Jugendlicher liegt im Krankenhausbett, Schläuche bohren sich in den Körper, er atmet in eine Maske. Wieder einem anderen pressen Ärzte die Hände auf den Brustkorb, sie kämpfen um sein Leben.

Und dann ragt da auf einem Friedhof ein grau-weißes Kreuz in die Luft, darunter ein grauer Grabstein. Der Junge, der an diesem Ort begraben liegt, starb am 4. April 2013. Einen Monat später wäre er 17 Jahre alt geworden.

Die Szenen stammen aus der neuen, sechsteiligen Dokumentation der ARD-Dopingredaktion um den Investigativjournalisten Hajo Seppelt. Sechs Jahre lang hat Seppelts Team um Bettina Malter, Nick Butler, Josef Opfermann und Hannah Ohm in mehr als 50 Ländern recherchiert; es ist das bislang größte Projekt, das seine Redaktion während ihrer fast 20-jährigen Existenz gestemmt hat, sagte Seppelt zuletzt in einem Interview. Schon der Titel rückt drei Wörter nebeneinander, die die Monstrosität erahnen lassen: „Geheimsache Doping: Kinder“.

Dopingfall Kamila Walijewa : Sie ist noch ein Kind Als Sechsjährige zog Kamila Walijewa nach Moskau, um sich zur Eisprinzessin trimmen zu lassen. Nun fragt sich die Welt, wie ein verbotenes Herzmedikament in ihren Körper kommt - und was das über Russlands Sportkultur sagt. SZ Plus Von Johannes Aumüller, Barbara Klimke, Peking und Johannes Knuth ...

Was die Recherche so erschütternd und relevant macht, sind aber nicht nur die nackten Zahlen; die zehn Millionen Kinder etwa, die laut Hochrechnungen von Experten und anonymen Umfragen von Doping betroffen sein könnten, weltweit. Es sind die Gesichter und Geschichten aus einem Unterbau, der dem Hochleistungsbetrieb die Körper zuliefert. So werden viele Schicksale hinter den Zahlen erst sichtbar – und verstärken das Bild eines Systems, in dem der Betrug auch im Nachwuchs weiterhin fest im Zentrum wurzelt.

Manche dieser Geschichten sind landauf bekannt, von Kamila Walijewa etwa, der russischen Eiskunstläuferin, der Tester kurz vor den Olympischen Winterspielen 2022 ein Herzmedikament im Körper nachwiesen. Da war Walijewa 15 Jahre alt. Andere Erzählungen sind weitgehend im Strom des Nachrichtengeschäfts versunken, selbst solche Sagen wie die der Radsportfamilie Rumsas aus Litauen. Vater Raimondas hielt Anfang der Nullerjahre mit dem Superdoper Lance Armstrong mit – dann fanden Grenzbeamte im Kofferraum von Rumsas’ Frau allerlei Dopingmittel, alsbald flog der Gatte auch beim Dopingtest auf. Im Jahr 2017 zog es ihre Söhne Linas und Raimondas junior dann binnen fünf Monaten brutal in die Öffentlichkeit: Raimondas junior, damals 23 Jahre alt, wurde positiv auf ein Wachstumshormon getestet. Sein Bruder Linas, 21, war erst Monate vorher gestorben – ein plötzlicher Herztod. Da betreiben die Reporter nicht nur Erinnerungsarbeit, sondern auch Spurensuche.

Die Spritzen sollen seinen Wurfarm stärken, sagen die Trainer einem Baseballspieler

Wieder andere Fälle dürften so noch nie zu sehen gewesen sein, etwa jene aus der Dominikanischen Republik. Dort sehnen sich viele Kinder nach einem Millionenvertrag in der nordamerikanischen Major League Baseball, der weltweit besten Baseballliga; gut zehn Prozent aller Profis dort stammen aus dem Karibikstaat. Baseball ist in der Dominikanischen Republik auch ein Weg, die Armut abzustreifen, davon berichtet der junge Joel im Film. Er träumt von Millionengagen, schnellen Autos, einem Haus für die Mutter. Die ist dem Unterfangen offenbar nicht gänzlich abgeneigt, auch wenn sie vor allem hofft, dass der Sport den Sohn von der Straße fernhalten wird.

Vor allem von den Drogen.

Die bieten ihm dann die Trainer an, so schildert es Joel vor der Kamera. Die Spritzen sollen seinen Wurfarm stärken, der im Baseball in etwa so wichtig ist wie der Torriecher eines Angreifers im Fußball. Die Trainer sagen sogar, welchen Stoff sie Joel angeblich verabreichen: Winstrol, ein anaboles Steroid. Doch sie schmeicheln den Talenten, nur die Besten würden in den Genuss solcher Behandlungen kommen, sagen sie.

Rad an Rad mit dem Superdoper – und dann selbst positiv getestet: Raimondas Rumsas (2.v.r., neben Lance Armstrong) wurde im Jahr 2002 Gesamtdritter der Tour de France. Foto: Gero Breloer/dpa

Die Nebenwirkungen lernt Joel erst später kennen. Wie Misael, ein anderer Minderjähriger, der auch mal zu den Auserwählten zählte. Sein Trainer habe ihm aber bloß erzählt, dass er ihm Vitamine verabreiche. Tatsächlich, erzählt Misael, sei ihm wohl ein Steroidcocktail gebraut worden, mit Präparaten aus der Pferdemast, umgerechnet fünf Euro die Schachtel. Der Körper des Jungen war irgendwann so lebensgefährlich schlecht durchblutet, dass die Ärzte ihm den rechten Unterschenkel amputierten. Seine Eltern verkauften ihr Haus, um die Operation zu bezahlen.

Der Fall empörte sogar die Öffentlichkeit, die Politiker und Medien des Landes ziehen ansonsten aber ungern Risse in das Bild des Nationalsports. Heute kann Misael zumindest seine Geschichte erzählen und öffentlich fordern, dass die Funktionäre die Talente im Nachwuchs besser schützen müssten. Und er kann mit einer Prothese ein bisschen Sport treiben. Andere Talente können das nicht mehr, sie seien auf dem Spielfeld einfach umgekippt, so schildern es ihre Teamkollegen in der Dokumentation. Davon erzählt auch die Geschichte des 16-jährigen Baseballers, der heute unter dem grau-weißen Kreuz begraben liegt.

DDR-Olympiasieger Hans-Georg Aschenbach redet erstmals über wenig beleuchtete Dopingnebenfolgen

In solchen Momenten entfaltet die Dokumentation ihre größte Kraft – nicht, weil sie dem Voyeurismus verfällt, sondern weil sie die Fälle ins große Bild verwebt. Von den Vitaminlügen in der Karibik führt eine Spur schnurstracks zum DDR-Staatsdoping, in dem minderjährigen Athleten der Stoff unter ähnlichen Vorwänden untergeschoben wurde. Selbst zu den Dopingtests, die DDR-Athleten absolvierten, um bei Wettkämpfen im Ausland nicht aufzufliegen, findet sich ein Äquivalent. Mehrere Baseballtalente berichten von einer „Reinigung“, die ihre Nachwuchstrainer von Zeit zu Zeit für die Besten organisiert hätten. Rund eine Stunde lang hätten sie in einem Raum gesessen, eine Infusion in die Blutbahnen getröpfelt bekommen. Sie sollte offenkundig die Steroide aus den Körpern schwemmen.

Was all diese Talente gemein hatten: Sie sollten an eine der Talentakademien wechseln, die alle großen amerikanischen Profiklubs in dem Land unterhalten. Doch davor verlangen die US-Klubs: einen Dopingtest. Doch wenn die Spieler diese bestehen, profitieren am Ende auch ihre bisherigen Ausbilder: mit einem netten Handgeld.

So malt der Film auch am Gesicht einer neuen Generation an Dopingopfern. Was ihnen droht, erzählen die Betroffenen aus dem Vorläufersystem der DDR. Die kaputten Organe und Knochen sind das eine, das andere ist, was in den Köpfen tobt, oft erst Jahre später. Der Skisprung-Olympiasieger Hans-Georg Aschenbach etwa sitzt im weißen Kittel in seiner Praxis für Sportmedizin, dann findet er nach sechs Jahrzehnten das erste Mal die Kraft, über eine Folge des Hormondopings öffentlich zu sprechen: Der Stoff habe einen „Austausch von roher Gier und Sexualität“ unter den Sportlern provoziert, sagt er. Auch Minderjährige seien dabei gewesen – und volljährige Trainer.

Das alles ballt sich zu einem düsteren Sittengemälde: wie skrupellos ein System seine Schutzbefohlenen „peitscht und verbrennt“, wie es der britische Journalist Craig Lord in der Dokumentation nennt. Zugleich ahnt man, dass das System so gebaut bleibt, dass der Betrug und Missbrauch einfach weiterschnurren kann. Und wenn man bedenkt, wie wenig Geld in die Anti-Doping-Agenturen fließt, wie Dopingtests viel zu selten ausschlagen, während Studien enorme Dunkelziffern nahelegen: Dann nährt das auch den gut begründeten Verdacht, dass der organisierte Sport im Kampf gegen Doping höchstens seine Fassade geändert hat, mit der er das Problem verstellt.

Andererseits ist der Sport, der sich weitgehend selbst überwacht, das eine. Das andere sind Sätze wie jene von Marcellin Dally, der bei der Unesco das Referat für Dopingbekämpfung leitet – und der im Frühjahr 2025 zu Kinderdoping im Allgemeinen in die Kamera sagte: „Wenn man bedenkt, wie riesig das Problem ist, wäre es zu wenig, das bloß als Verbrechen zu bezeichnen. Es gibt im internationalen Recht nichts, das sich diesem Problem annimmt. Es wurde in der Unesco auch nicht richtig in Angriff genommen.“ Aber, so sinniert Dally, man könne vielleicht mal eine internationale Konferenz organisieren, um auf das Problem aufmerksam zu machen?

Die Dokumentation legt auch Fährten nach Deutschland

Man darf auf die verbalen Verrenkungen gespannt sein, die sich in den kommenden Tagen anschließen werden. Der organisierte Sport und die Politik in Deutschland besingen ja seit Monaten die segensreichen Werte, die der Spitzensport und eine Olympiabewerbung in eine zerrissene Gesellschaft hineintragen würden. Und dann schritt am Donnerstag Ronald Rauhe, der Staatsminister für Sport und Ehrenamt, Kanu-Olympiasieger und Vater zweier Söhne in Potsdam auf die Bühne des Filmtheaters, das die ARD-Dokumentation gerade uraufgeführt hatte – und in der die Fassade dieses segensreichen Sportbetriebs mal eben krachend eingestürzt war.

Vermutlich hätte sich nicht jeder Staatsminister zu einer solchen Premiere gewagt. Doch so sehr Rauhe auch betonte, dass ihn die Dokumentation „extrem“ schockiere und man sich „mit allem in unserer Macht Stehende“ gegen solche Auswüchse wehren müsse, so vertiefte er sich kurz darauf in der Hoffnung, „dass das Einzelfälle sind“. Macht dann zehn Millionen Einzelfälle weltweit?

Auch die jüngste ARD-Dokumentation legt übrigens die eine oder andere Fährte nach Deutschland. Ein deutscher Arzt berichtet etwa, dass ihn Eltern immer wieder fragen würden, ob er deren Kinder mit Dopingstoffen versorgen könne. Und dann erzählt da noch ein einstiger Nachwuchsrennfahrer aus Berlin, wie er einst Jan Ullrich nacheiferte, im Alter von 15 Jahren dann bemerkte, wie die Gleichaltrigen, mit denen er eben noch mitgehalten hatte, plötzlich davonradelten. „Bin ich wirklich so schlecht?“, habe er seinen Trainer gefragt. „Na, überleg mal“, habe der geantwortet. Was er meinte, habe der Trainer nicht ausgesprochen.

Sein Blick habe aber auch gereicht.