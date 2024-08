Kommentar von Martin Schneider

Weil so vieles beim Thema Doping in jüngster Vergangenheit verrutscht zu sein scheint, hilft es vielleicht noch mal, einen Grundsatz des Anti-Doping-Kampfes herauszukramen. Der lautet: Es ist die persönliche Pflicht eines jeden Athleten, dafür zu sorgen, dass keine verbotenen Stoffe in seinen Körper gelangen. Das ist nicht irgendein Satz, es ist quasi der erste Satz des Welt-Anti-Doping-Codes, also der globalen Legislative gegen Pharmabetrug, auf die sich der organisierte Sport geeinigt hat. Soweit die Theorie.