Doping, Leichtathletik: Die ukrainische Mittelstreckenläuferin Natalja Krol, unter ihrem früheren Namen Pryschtschepa Europameisterin von 2016 und 2018 über 800 Meter, ist wegen eines positiven Dopingtests vorläufig gesperrt worden. Wie die unabhängige Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes mitteilte, sei bei Krol eine verbotene Substanz nachgewiesen worden.

Sollte auch die B-Probe bei Krol positiv ausfallen, droht der 25-Jährigen eine zweijährige Sperre und damit das Aus für die Olympischen Spiele in Tokio.

Basketball, Euroleague: Die Basketballer des FC Bayern München können in der Euroleague außerhalb Deutschlands doch noch gewinnen. Bei Zenit St. Petersburg behielt der deutsche Meister am Donnerstagabend mit 77:68 (40:36) die Oberhand und zog in der Tabelle am russischen Konkurrenten vorbei auf den vorletzten Platz.

Damit bewahren sich die Münchner, die in der Königsklasse auswärts bisher nur bei Alba Berlin gewonnen hatten, ihre Minimalchance auf die Playoffs. Bester Werfer der Partie war Greg Monroe mit 26 Punkten. "Wir haben in der Defensive einen guten Job erledigt und gut zusammengespielt", sagte der Center bei MagentaSport.

Bahnrad, WM: Die deutschen Teamsprinterinnen haben dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Bahn-WM in Berlin einen Start nach Maß beschert. Emma Hinze (Cottbus) und Pauline Grabosch (Erfurt) gewannen am Mittwoch in 32,163 Sekunden das Finale gegen Australien (32,384) und sorgten am ersten Wettkampftag mit Gold für die erhoffte Auftakt-Medaille. Einen Anteil am Erfolg hatte auch Lea Sophie Friedrich (Dassow), die auf dem Weg zum Goldlauf in der Qualifikation eingesetzt worden war. Bronze ging an das Duo aus China, das sich im Rennen um Rang drei gegen die russischen Ex-Weltmeisterinnen Darja Schmeljowa und Anastassija Woinowa durchsetzte.

Bei den Männern räumten Stefan Bötticher (Chemnitz), Eric Engler (Cottbus) und Maximilian Levy (Berlin) als Sechste letzte Zweifel an der Olympia-Teilnahme aus. Für einen Höhepunkt sorgten in der Vorschlussrunde die Niederlande, die den Weltrekord auf 41,275 Sekunden verbesserten. Die alte Bestmarke (41,871) hatte ein deutsches Trio im Dezember 2013 in Mexiko aufgestellt. Die Bahn-WM in Berlin ist der letzte große Härtetest für die Sommerspiele und entscheidend für die Startplatzvergabe. Neben den Teamsprintern sicherten auch die Vierer die Qualifikation ab.

Tennis, ATP: Alexander Zverev (22) ist bei seinem ersten Turnier-Start seit den Australian Open im Achtelfinale gescheitert. Der an Position zwei gesetzte Hamburger, der beim ersten Grand Slam des Jahres bis ins Halbfinale vorgestoßen war, unterlag im mexikanischen Acapulco dem US-Qualifikanten Tommy Paul 3:6 und 4:6. Im Vorjahr hatte Zverev noch das Finale des mit zwei Millionen Dollar dotierten Turniers erreicht.