Der japanische Geher Koki Ikeda, Silbermedaillengewinner über 20 km bei den Olympischen Spielen 2021 und bei der WM 2022, ist mit einer vierjährigen Dopingsperre belegt worden. Das gab die Athletics Integrity Unit (AIU) am Freitag bekannt. Der 26-Jährige war seit November vorläufig gesperrt, nachdem ihm die AIU „Blutmanipulation“ vorgeworfen hatte. In Blutproben aus dem Jahr 2023 seien „Anomalien“ festgestellt worden, hieß es in einer Erklärung. Ikedas Ergebnisse zwischen dem 20. Juni 2023 und dem 1. November 2024 wurden annulliert, darunter auch sein siebter Platz bei den Sommerspielen 2024 in Paris. Der Japaner hat die Vorwürfe bestritten und kann vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas in Berufung gehen.