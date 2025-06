Von Johannes Aumüller, Villingen-Schwenningen

Im Juli 2021 stellt sich der deutsche Eishockeyprofi Yannic Seidenberg bei einem Mediziner in seiner Heimatstadt Villingen-Schwenningen vor. Seidenberg zählte in Deutschland viele Jahre zu den besten Athleten seiner Zunft. Er war dreimal deutscher Meister, gewann 2018 Olympiasilber, bestritt mehr als 1000 Erstligapartien. Zu jener Zeit ist er bei Red Bull München angestellt, und in seiner Heimat in Baden-Württemberg sind er und sein in der nordamerikanischen Profiliga NHL spielender Bruder Dennis erst recht prominente Namen. In der Praxis des Arztes, so erzählt er es, habe er bei den Arzthelferinnen sogar Autogramme verteilt.