Von Johannes Aumüller

Am 14. September 2022 bekommt der Eishockeyprofi Yannic Seidenberg in seinem Haus in München unerwarteten Besuch. Die Justiz geht dem Verdacht nach, dass der langjährige deutsche Nationalspieler und olympische Silbermedaillengewinner gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen haben könnte. Bei ihrer Durchsuchung werden die Ermittler tatsächlich fündig, wie sie in ihren Unterlagen festhalten. Demnach stellen sie bei Seidenberg gleich zwei verbotene Substanzen sicher: eine angebrochene Dose testosteronhaltiger Creme und 163 Kapseln DHEA (Dehydroepiandrosteron) – zwei anabole Steroide, die Profisportlern untersagt sind, weil sie leistungssteigernd wirken können.